В ЛНР собрали около 4 тысяч сладких подарков для детей-сирот и детей с особыми нуждами

Благотворительная акция стартовала еще в конце прошлого года и продлилась до февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике собрали около 4 тысяч сладких подарков для детей-сирот и детей с особыми потребностями, а также тех ребят, которые проживают сейчас в пунктах временного размещения. Сбором сладостей занимались крупные торговые сети и коммерческие организации региона. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.

- Порядка четырех тысяч подарков со сладостями собрали крупные коммерческие организации ЛНР для того, чтобы порадовать маленьких жителей Республики, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, - рассказали там, добавив, что эту акцию инициировал благотворительный фонд «Зов».

Сообщается, что при поддержке Минпромторга подарки были доставлены нуждающимся детям в каждый уголок Республики. Новогодняя акция стартовала еще в конце прошлого года и продлилась до февраля.

Подарки были доставлены нуждающимся детям в каждый уголок Республики. Фото (архив): Администрация Стаханова

Организаторы доставили заключительную партию подарков в районы, которые все еще находятся под обстрелами - Стаханов, Брянку, Первомайск, Алчевск и Перевальск. Кроме того, они проведают детей, которые были эвакуированы вместе со своими семьями.

- Также конфетами насладятся детки, проживающие в пунктах временного размещения на территории Краснодонского, Антрацитовского районов и Красного Луча, - заявили в министерстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Я себя чувствую нужной»: Пенсионерка с Чукотки помогает раненым в военном госпитале ЛНР

Анастасия Курилова приносит одежду, меняет постельное белье и просто беседует, поддерживая защитников Отечества морально (подробнее)