Капремонт жилья, демонтаж разрушенных зданий и реставрация «сталинок»: Как сейчас выглядит самый пострадавший район Мариуполя

Общий план застройки кварталов Орджонекидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

Орджоникидзевский район Мариуполя пострадал больше всех остальных от боевых действий. Основная причина тому – расположившийся на его территории меткомбинат Азовсталь. Именно здесь в ноябре 2022 был начат демонтаж целого квартала жилых домов (квадрат между улицами Азовстальская, Ломизова и Комсомольским бульваром), за 2 месяца было снесено порядка 50 многоэтажек, два садика и одна школа.

Теперь здесь пейзаж - чистое поле. Официальных комментариев от сотрудников строительной организации, которые находятся в этом районе получить не удалось, однако на месте, где располагалась эта застройка теперь работают геодезисты – выполняют расчеты на современном оборудовании.

Результат демонтажа разбитых домов, площадь готова к новой застройке Фото: Александр ИВАНОВ

Результат демонтажа разбитых домов, площадь готова к новой застройке Фото: Александр ИВАНОВ

Общий план застройки кварталов Орджонекидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

Общий план застройки кварталов Орджонекидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

Сложные внутренние и фасадные ремонты жилых домов Фото: Александр ИВАНОВ

Рядом с этим кварталом завершают снос последних оставшихся аварийных жилых зданий, не подлежащих ремонту. По Комсомольскому бульвару, в основном, передвигается специальная строительная техника – дестройты с гидравлическими ножницами, гусеничная техника, самосвалы, вывозящие строительный мусор.

Заброшенные недострои доводят до жилого состояния Фото: Александр ИВАНОВ

Почти типичный транспорт на дорогах Орджоникидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

«Сталинки», которые решили восстанавливать для сохранения исторического облика Орджоникидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

«Сталинки», которые решили восстанавливать для сохранения исторического облика Орджоникидзевского района Фото: Александр ИВАНОВ

Из-за большого количества пострадавших домов их ремонт здесь идет сразу целыми кварталами. Из большинства таких жилищ людей пока что поселили в пункты временного размещения, а кому под силу - снимает жилье сам. Так, например, дома на улицах Владимирская и Московская – закрыты на капремонт. Уже сейчас завершены или завершаются работы по установке новых крыш, стен внутри квартир, капитальный ремонт самих квартир, окон и откосов, входных дверей в квартиры и подъезды, новых газопроводов и силового электрооборудования.

Отдельно стоит отметить «сталинки» по улице Лазо. По внешнему виду их бы стоило снести, однако перед подрядчиком из Красноярска задача стоит восстановить исторический центр Орджоникидзевского района. И работы по воссозданию части несущих стен с нуля идут полным ходом.

Новая крыша у «сталинки» почти готова (вид снаружи) Фото: Александр ИВАНОВ

Новая крыша у «сталинки» почти готова (вид изнутри) Фото: Александр ИВАНОВ

Сложные внутренние и фасадные ремонты жилых домов Фото: Александр ИВАНОВ

План-схема ремонта домов в одном из кварталов. Желтый и зеленый цвета – ремонт, красный – под снос Фото: Александр ИВАНОВ

Сложные внутренние и фасадные ремонты жилых домов Фото: Александр ИВАНОВ

Сложные внутренние и фасадные ремонты жилых домов Фото: Александр ИВАНОВ

Нестандартная практика строительных работ для Мариуполя это доведение до жилого состояния украинских долгостроев на левом берегу города. Таких «памятников» от Украины целых шесть штук. Практически полностью завершены три дома, выполнены все наружные и внутренние облицовочные работы, готовятся под восстановление с последующей достройкой оставшиеся, сильно пострадавшие от боевых действий дома.

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