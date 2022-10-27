Глава ДНР Денис Пушилин: Тектонические изменения, о которых несколько раз упомянул Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», мы в Донбассе прочувствовали в 2014 году

Денис Пушилин подчеркнул, что Донбасс является примером бережного отношения России к мнению людей. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что воспринимает сегодняшнее выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании Валдайского форума как обращение ко всему человечеству.

- Тектонические изменения, о которых несколько раз упомянул Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», мы в Донбассе прочувствовали в 2014 году. Тогда для нас мир перевернулся, как точно отметил Президент, и мы это отчетливо ощутили, - написал в своем телеграм-канале Денис Пушилин.

Он отметил, что в ДНР в полной мере испытали на себе инструменты доминирования Запада, о которых говорил Владимир Путин: последствия потери Украиной субъектности, государственный переворот, политические, информационные технологии воздействия, санкции и экономическую блокаду.

- Президент России не только назвал вещи своими именами, он предложил миру концепцию мироустройства по здравому смыслу, бережное отношение, уважение государств к различиям друг друга. Он предложил равный диалог разным центрам мироустройства, потому что альтернатива этому – дальнейшая дестабилизация, к которой ведет политика доминирования США, - заявил руководитель Республики.

Он подчеркнул, что Донбасс является примером бережного отношения России к мнению людей.

- Мы провели демократический референдум, были услышаны, и в результате сбылась мечта жителей Республик Донбасса – мы стали частью Российской Федерации, - отметил Денис Пушилин. - Я воспринимаю сегодняшнее выступление Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если Президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, еще не поздно. И это очень хороший знак.

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