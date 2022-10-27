Военный эксперт рассказал, в чем коварство натовских ракет, которыми обстреливают Донецк

Военные осматривают последствия обстрела ВСУ. Фото: СЦКК

Во вторник, в 16:11 ВСУ обстреляли высокоскоростными американскими ракетами HARM Донецк. Один из ударов пришелся на перекресток ул. Университетской и проспекта Панфилова в Киевском районе города.

- Средства ПВО Республики сбили ракету, части которой, к сожалению, упали в оживленном месте Киевского района столицы, -сообщает Представительство ДНР в СЦКК. Эта организация, в частности, фиксирует военные преступления ВСУ.

В результате обстрела погиб пожилой мужчина, шестеро мирных жителей ранены. В соседних зданиях и пиццерии вылетели стекла.

- Коварство американской ракеты в том, что она получилась слишком универсальной, - рассказал «Комсомолке» офицер в отставке Анатолий Русанов. – Ее довольно сложно перехватить и она очень многофункциональна.

По словам Русанова, HARM разрабатывали и доводили до нынешнего уровня ученые стран-членов НАТО для борьбы с радиолокаторами противника. Производится она в США и неоднократно применялась НАТО в Ираке, Ливии и других странах.

- Ближе к осени 2022 стало известно, что ее можно прикрепить к двум типам советских военных самолетов, которые еще остались у Украины. В частности, это МиГ-29, внутрикабинная аппаратура которого воспринимает американскую ракету как одну из советских противорадиолокационных ракет, - рассказывает офицер.

После этого, военные начали фиксировать случаи применения этих ракет ВСУ. И не каждую из них удается перехватить. Точно доказано 6 случаев применения украинскими вояками HARM только по мирным города и поселкам ДНР.

При обстреле Донецка ракета несла кассетную боевую часть. Поэтому больше пострадали люди и стекла, нежели сами здания, отмечает эксперт.

- Еще одно коварство ракеты в том, что она не только наводится на работающую радиолокационную станцию (или станцию радиоэлектронной борьбы), но может быть запрограммирована ударить в конкретное место. Станция выключилась или спутниковая навигация заблокирована? Ракета остается самоуправляемой и летит к своей цели, - говорит Анатолий Русанов.

Кроме того, у военных есть косвенные данные, что HARM можно применять с земли.

- Дальность и точность однозначно упадет, но исключать такой вариант нельзя, - считает эксперт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

«Кепку в крови и оброненную бутылку молока не могу забыть»

Парикмахер Оксана проходила недалеко от перекрестка ул. Университетской и проспекта Панфилова как раз в момент обстрела. Вот что она рассказала «КП»:

- Услышала страшный грохот, и вспышка вроде была, бросилась на землю. Так учил меня муж, он военнослужащий. Сильно ударилась ногой. Осколки пролетели мимо, но страшно было очень. Кажется, я на мгновение даже «отключилась». Очнулась, когда меня за плечо легонько потряс сотрудник МЧС. Он спросил, ранена ли я, нужна ли помощь. Сказала, что нет. В детстве занималась гимнастикой, к травмам не привыкать. Только в голове все стоял гул, свист. Тут еще увидела на земле мужскую кепку, полную крови и оброненную бутылку молока. Не могу забыть эту картину. Живу в центре, шла пешком и успокоилась только, когда забралась дома под теплый плед. Собрались приводить меня в чувство подруги. Рассказывали подробности обстрела и говорили, что я родилась под счастливой звездой. Позже мне сказали, что тот мужчина, который нес молоко, погиб.

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