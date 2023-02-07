«Я себя чувствую нужной»: Пенсионерка с Чукотки помогает раненым в военном госпитале ЛНР

Анастасия Курилова чувствует себя нужной в это трудное время. Фото: ЛИЦ

Пенсионерка-волонтер Анастасия Курилова из Чукотского автономного округа приехала в ЛНР трудиться волонтером в одном из военных госпиталей. Устроиться пенсионерке помогли активисты Народного фронта. У себя на родине Курилова работала в доме инвалидов, ухаживая за тяжелобольными.

Пенсионерка рассказала агентству ЛИЦ, что в госпитале она ухаживает за ранеными, приносит им одежду, меняет постельное белье, а иногда и просто беседует, поддерживая защитников Отечества морально. При этом трудится пенсионерка совершенно бесплатно. Уже здесь она отметила свое 65-летие.

- Я себя чувствую нужной, я должна здесь что-то делать в это трудное время. Мне трудно, конечно, тяжеловато сначала было. Разница в девять часов, как в тумане ходила. Там (на Чукотке) уже спят, а здесь надо бегать. Тяжело и чисто физически, конечно. Я тяжелого ничего ручками не держала, а тут надо ведра и тяжелое постельное белье таскать, - рассказала жительница Чукотки.

Она отметила, что не менее тяжело работать в госпитале морально. Многие военнослужащие получили увечья и нуждаются в психологической помощи.

- Некоторые просто молчат и их нельзя тревожить, конечно, у них стресс, пусть они лежат. Только когда они обращаются ко мне, только тогда я начинаю что-то говорить, отвечать, - добавила Курилова.

Пенсионерка рассказала, что будет находиться в госпитале столько, сколько будет нужно, а силы найдутся.

- Мое желание помочь, просто вот, как это сказать, по-северному, я же сибирячка, думаю, где наши ребятишки мучаются, туда нужно и идти. А для меня ребятишки - что наши северные, арктические, что здешние – все одинаковые. У нас у всех жителей Чукотки такая натура, - сказала Курилова.

Она является представителем малой народности юкагиров, сейчас их осталось 1 803 человека. Женщина рассказала, что посвятила исследованию родной культуры всю жизнь. Сначала в Якутии, а затем уехала на Чукотку, где писала магистерскую работу по языку и культуре чукчей.

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