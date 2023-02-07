Автор песни «Донбасс за нами» Владимир Скобцов: Как патриот, я отдаю предпочтение маршу

Владимир Скобцов вместе с актрисой Евгенией Павловой. Фото: личный архив Скобцова

Как только началась Спецоперация, поэт Владимир Скобцов был в первых рядах тех, кто записался на фронт.

- Володя, ты всегда на передовой, на концертах в белой рубашке, - говорю ему. Он корректно объяснил, что погибать лучше в белом.

- Так ты сейчас военную форму оденешь?

- Да, камуфляж мне сейчас ближе.

Но по медицинским показателям Володю не взяли – болезни суставов. Хотя рвался он на передовую, как другие не рвутся.

- Сказали, что я нужен на фронте больше как поэт, музыкант, - говорит Владимир. И это его позиция, потому как, увы, гражданская поэзия у нас в дефиците. Сейчас приезжает, поддерживает ребят на передовой. Ну а известность, в том числе, Володе принес гимн «Донбасс за нами».

- Владимир, ваша песня «Донбасс за нами» получила очередной приз - на конкурсе «Золотой граммофон». Расскажите нашим читателям об истории написания этой песни.

- Эта песня была написана мной в 2015 году в более развернутом варианте, на мою же мелодию и называлась «Баллада о Донбассе», затем появилась сжатая до трех минут квинтэссенция под названием «Донбасс за нами». У песни «Донбасс за нами» существуют три музыкальных версии — первая среди равных это авторская, где идеально расставлены смысловые акценты, вторая — официально зарегистрированный в РАО марш СВО, гражданско-патриотического звучания, на музыку композиторов Леонида Зинковского и Эдуарда Платонова и, наконец, третья, эстрадная версия, которую поют девушки и почему-то не платят авторские.

- Какая музыкальная версия в чужом исполнении, на ваш взгляд, лучше?

- Эта песня держится прежде всего на слове, ведь, если из песни «Донбасс за нами» убрать слова, не останется ничего. Как автор и патриот, я отдаю предпочтение маршу, а не танцевальной версии, поскольку танцевать под патриотические песни, такие, как, например, «Прощание славянки» или «Вставай, страна огромная» недопустимо.

- Исполнители вашей песни получили награды и звания заслуженных артистов, а что получили вы?

- Ничего из перечисленного. Ни звания, ни наград, ни денежных премий. Любовь народа Донбасса предпочтительнее любви чиновничьей.

Владимир Скобцов регулярно выступает перед бойцами. Фото: личный архив Скобцова

- Чем вы занимаетесь сейчас и какие планы на будущее?

- Недавно я вернулся из Москвы, где выступил в госпитале Вишневского, в Семеновском полку, в Звездном Городке, в Союзе писателей России, в "Комсомольской правде", на эфире у Юты и еще был импровизированный домашний концерт в гостях у Виктора Бута. И на всех выступлениях с большим успехом звучала авторская версия песни «Донбасс за нами». С актрисой из Санкт-Петербурга Евгенией Павловой мы сделали совместный литературно-музыкальный спектакль «Донбасс за нами» (на фото), где произведения поэтов о Великой Отечественной войне переплетаются с гражданской поэзией Донбасса. Сейчас я снова уезжаю выступать перед военнослужащими в госпиталях и воинских частях, когда вернусь, отчитаюсь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инвесторы, заводы и стройбригады из местных жителей:

Какие планы у нового мэра Мариуполя.

«Комсомолка» узнала о ближайших перспективах города. (подробнее).