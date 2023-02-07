В ДНР при поддержке детского омбудсмена РФ открываются новые центры для подростков

Большим событием для ребят стала тренировка по бесконтактному регби с легендами этого вида спорта. Фото: Скрин-шот видео «Матч!»

В ДНР подростковые пространства уже действуют в Мариуполе и Харцызске. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Сейчас во многих регионах страны создается сеть центров для подростков в рамках стратегической программы детского омбудсмена «Подростки России». Захватил процесс и Донбасс.

- В ДНР у нас открыто два подростковых пространства, - сказала Мария Львова-Белова. - Они, конечно, не совсем соответствуют тем, которые действуют в регионах на мирной площадке. Сейчас мы просто находим сохранившиеся помещения, оперативно обустраиваем для того, чтобы подросткам было куда прийти. Хочется верить, что как только военные действия чуть стихнут, подростковые пространства будут соответствовать уже всем современным стандартам.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЖИЛЬЕ И ШКОЛЫ

По словам детского омбудсмена, в центрах подростки смогут получить психологическую, юридическую и материальную помощь. На новых территориях пространства часто выполняют и гуманитарную функцию. В Мариуполе нередко дети не имеют верхней теплой хорошей одежды.

Помогает детскому омбудсмену в реализации замысла Федеральный центр развития программ социализации подростков. Или коротко - Федеральный подростковый центр (ФПЦ).

- Открытие подростковых пространств, которые становятся для ребят третьим безопасным местом – одно из наших приоритетных направлений. Методисты нашего центра разъясняют, как открыть подростковый центр - от идеи до воплощения, - рассказал руководитель Федерального центра Валерий Майоров.

Не только дают советы, но и конкретно помогают. Так было в Мариуполе. В конце ноября руководитель проектного отдела ФПЦ Павел Азыркин выезжал в приморский город. Осмотрел помещение, где временно размещен подростковый центр, познакомился с активистами, передал необходимое оборудование для ребят - генераторы, ноутбуки, игровые приставки.

Представитель ФПЦ Павел Азыркин (второй справа) привез в Мариуполь необходимое оборудование для ребят - генераторы, ноутбуки, игровые приставки. Фото: ФПЦ

- В этом центре пока нет привычного для нас деления на зоны, но есть главное - команда профессионалов и активные подростки. Это очень радует, с удовольствием будем помогать воплощать в жизнь идеи, - сообщил Павел Азыркин.

Он отметил, что подростковый центр уже открыл свои двери, сотрудники проходят обучение в ФПЦ, а в нынешнем году переедут в пространство побольше. Ребята воодушевлены идеей дизайна будущего помещения — проектируют, визуализируют, чертят, мечтают.

- Очень здорово, что у нас в Мариуполе восстанавливают не только жилье и школы, но места для досуга детей, - поделилась старшеклассница Наталья Новикова. – Сейчас идет большой ремонт в здании Дворца пионеров. Там много разных кружков и секций. Мои друзья с удовольствием ходят заниматься. «Молодая Гвардия» открыла на днях досуговый центр для младшеклассников. Теперь появился подростковый центр. А еще в городе работают спортивные секции. Все же это лучше и безопаснее, чем игры в развалинах домов и заводов.

Встреча в Москве Марии Львовой-Беловой с подростками прошла на стадионе «ВЭБ Арена». Фото: Детский омбудсмен РФ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА В СТОЛИЦУ

Своим проектом мариупольские школьники поделились с Марией Львовой-Беловой в Москве. Январская поездка в столицу стала возможной благодаря гуманитарной акции детского омбудсмена «Детям — в руки» при поддержке Федерального подросткового центра. В программе были экскурсия на футбольный стадион «ВЭБ Арена», ознакомление с историей и достижениями Регби-клуба ЦСКА, посещение Общественной палаты РФ и делового центра «Москва-Сити», а также обзорная автобусная экскурсия по столице. Этот формат аппарат Уполномоченного по правам ребенка разработал для реабилитации подростков из зон боевых действий.

- С этими старшеклассниками из Мариуполя у нас долгая история знакомства, - поделилась Мария Львова-Белова. - Они участвовали в наших сменах для детей из новых регионов «Послезавтра», а сейчас активно помогают нам по программе «Подростки России». И вот их первый приезд в Москву. Ребята представили мне свой проект нового подросткового пространства. Вместе выбрали название – «Территория нового поколения». Глядя на них, испытываю особое чувство гордости за их неугасимое желание участвовать в жизни своей страны и делать ее лучше.

Компьютерный клуб, библиотека, танцевальная студия, музыкальный класс и кинотеатр – таким видят свой центр подростки. Они предложили открыть и комнату гражданской обороны, для отработки действий при чрезвычайных ситуациях.

- Приезд ребят в Москву – это вдохновение, эмоции, новые знакомства и возможности, с которыми они поедут в свой любимый город, – отметила детский омбудсмен.

Мария довольна, что их инициативы находят поддержку на самом верху. Фото: Скрин-шот видео «Матч!»

Школьники довольны, что их инициативы находят поддержку, что называется, на самом верху.

- Нас очень хорошо приняли, учли пожелания, - поделилась Мария.

Девушка в восторге от поездки в Москву. Не только от посещения знаковых мест и достопримечательностей.

- У нас в Мариуполе снег редко бывает. А в Москве мы в снежки играли, - рассказала школьница.

ТРЕНИРОВКА С ЛЕГЕНДАМИ СПОРТА

Встреча Марии Львовой-Беловой с подростками прошла на стадионе «ВЭБ Арена». Здесь еще одним событием для ребят стала тренировка по бесконтактному регби с легендами этого вида спорта. Ведущий телешоу «Русский Ниндзя» и «Все на регби», капитан РК ЦСКА Василий Артемьев и многократный чемпион России, тренер молодежной команды РК ЦСКА Андрей Гарбузов знакомили детей с основными регбийными элементами в игровой атмосфере.

Данил с удовольствием сыграет в регби, если ЦСКА откроет в городе свою секцию. Фото: Скрин-шот видео «Матч!»

- Я сам футболист, но регби мне понравился. Надо более подвижно работать и руками, и больше телом, чем ногами, - прокомментировал тренировку школьник из Мариуполя Данил. - Если у нас в городе ЦСКА откроет свою секцию, с удовольствием сыграю на турнире.

Кстати, уже скоро тренеры Академии РК ЦСКА приступят к тренировкам с детьми в Мариуполе. В город доставили большое количество спортивного инвентаря и готовят турнир по тэг-регби.

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