Черно-сине-красный символ свободы: В Республике отметили День флага ДНР

25 октября - День флага ДНР. Фото: t.me/pushilindenis

25 октября в Донецкой Народной Республике отмечается День флага ДНР. Традиционно его празднуют широкими гуляниями и развертыванием на центральной площади Донецка масштабного стяга. В этом году из-за напряженной ситуации, регулярных ожесточенных обстрелов жилых кварталов со стороны украинских вооруженный формирований, празднование, в большей степени, прошло в дистанционном формате.

В Торезе провели онлайн-акцию «Три цвета гордости и славы», в рамках которой жители публиковали фото с флагом Республики. Особо символично, что в ней приняли участие и совсем юные участники, рожденные уже в Донецкой Народной Республике, воспитанники ясли-сада №47 «Радуга».

Также на центральных улицах городов Республики жителям раздавали черно-сине-красные флажки и листовку с историей создания флага ДНР.

- Этот флаг - символ края, в котором живут люди, умеющие держать удары судьбы, имеющие несломленный дух и крепкую волю. Под этим стягом Донбасс вернулся в Россию. Желаю, чтобы флаг Донецкой Народной Республики развевался под мирным небом! – говорит гендиректор Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Александр Парецкий. Фото: личный архив А. Парецкого

- Наш черно-сине-красный флаг – символ свободы, - говорит жительница Тореза Мария Семенова. – С ним мы встали против украинской хунты, с ним наши мальчики с 2014 года защищали и защищают Республику от украинских фашистов, с ним сбылась наша заветная мечта – мы вошли в состав России.

Для молодежи Республики флаг ДНР имеет особое значение.

- Это символ борьбы наших людей за свою историю, за многовековую истину русского народа и воссоединение земель. У каждого человека, есть свое значение флага, но лично для меня он характеризует единство и сплоченность нашего региона. Я испытываю гордость, представляя нашу Донецкую Народную Республику и поднимая флаг на различных форумах, образовательных заездах и мероприятиях, - говорит студентка исторического факультета ДонНУ Арина Ярова.

Первый День флага Донецкой Народной Республики отпраздновали в ДНР в октябре 2014 года. В те дни на фронтах шли ожесточенные боевые действия.

- Этот триколор омыт кровью наших бойцов, отдавших жизнь за светлое будущее Республики, - говорят в Общественном движении «Донецкая Республика». - Под этим знаменем армия ДНР била врага и добывала первые победы, под этим флагом шло восстановление и мирное трепет в сердцах врагов и уважение в глазах друзей.

Каждый цвет флага ДНР имеет свое значение. Черный – это плодородная земля и донбасский уголь. Синий – символизирует единство народа и близость к морю, прежде всего, к Азовскому. А красный – это пролитая населением кровь за собственную независимость.

- Флаг нашей Республики - символизирует ее основные ценности. А синий, я считаю, это желанный цвет мирного неба над всеми нами! – говорит педагог из Макеевки Татьяна Удод. - Пока только два символа в действии: шахтеры наши уголь добывают, доблестные воины кровь проливают. Все остальные должны проявить единство воли и стремления оказать им посильную помощь и поддержку в борьбе со вселенским злом. Равнодушных быть не должно и не определившихся тоже. Только объединив усилия, можно сделать так, чтобы заработал третий, главный символ нашего флага. Чтоб пройдя огонь и дым, небо стало голубым!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин:

«Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем Флага Донецкой Народной Республики! Как символ борьбы и гордости за Донбасс он занимает особое место в нашей жизни. А сегодня он имеет новые смыслы: под этим флагом, как и флагом нашего государства – России, идет освобождение от неонацистов исконно русских земель.

Наш флаг знают во всем мире. Он объединяет отважных и честных людей, верных своей земле и ее героическому прошлому. Нужно обязательно передать такое трепетное отношение к флагу Республики нашим детям, они должны знать и помнить, при каких героических обстоятельствах он появился».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Самый большой флаг Донецкой Народной Республики расположен в городе Зугрэс. Он нанесен на градирну Зуевской теплоэлектростанции 19 октября 2018 года. Его размер составляет две тысячи квадратных метров.

Флаг ДНР на Зуевской ТЭС. Фото: ДАН

Флаг ДНР побывал в космосе. В июне 2022 года на Международной космической станции стяг Республики был развернут космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсакым. В октябре месяце Артемьев привез этот флаг в Донецк.

Флаг ДНР на МКС. Фото: Роскосмос

Черно-сине-красному знамени больше ста лет. По одной из версий – флаг современной Донецкой Народной Республики появился еще в начале прошлого столетия. После Октябрьской революции 1917 года знамя таких цветов стало символом Донецко-Криворожской Советской Республики.

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