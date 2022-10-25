Украинские боевики ведут беспрерывный массированный обстрел Донецка, есть жертвы

Последствия обстрела столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики продолжают беспрерывный массированный обстрел Донецка. Под огнем ВСУ оказались жилые массивы всего города - как центральной его части, так и тыловой.

Последствия обстрела столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

По сообщениям очевидцев, были зафиксированы прилеты в районе бизнес-центра «Донецк-Сити» в Киевском районе.

- В результате обстрела Киевского района на пересечении улицы Университетской и проспекта Панфилова есть жертвы среди мирных жителей. Анкетные данные погибших устанавливаются, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Под ударом оказался также тыловой Буденновский район столицы, где есть несколько пострадавших жителей. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, в 16:11 по Буденновскому району противник выпустил 1 противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Однако средства ПВО Республики сработали на опережение и сбили ракету. От ее обломков пострадали несколько человек.

Последствия обстрела столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

- По предварительным данным пострадали четыре гражданских лица, также есть повреждения жилого фонда, - заявили наблюдатели.

Отметим, ранее поступила информация о том, что по Буденовскому району были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. По Петровскому району столицы выпущены 8 ракет из БМ-21 «Град», зафиксировано попадание в районе МРЭО. В 17:10 по Киевскому району выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. Сообщается также про обстрел микрорайона Текстильщик в Кировском районе.

Последствия обстрела столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, с самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Республики, под огнем артиллерии и РСЗО находятся районы Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Докучаевска и Горловки.

По данным СЦКК, с начала суток противник выпустил по ним более 250 снарядов различного калибра. Ранее сообщалось о ранении трех гражданских лиц - мужчины 1963 года рождения в Никитовском районе Горловки и двух мужчин 1960 и 1990 годов рождения в Куйбышевском районе Донецка.

Последствия обстрела столицы Фото: Иван ЖИЛЯК

- Имеются повреждения жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры, - заявили в СЦКК.

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