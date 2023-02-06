Зал аплодировал стоя: Заслуженные артистки ДНР удостоены музыкальной премии «Золотой граммофон»

Наталья Качура и Маргарита Лисовина удостоены одной из самых главных музыкальных наград России. Фото: Скриншот видео «Русское радио»

Заслуженные артистки ДНР Наталья Качура и Маргарита Лисовина удостоены российской музыкальной премии «Золотой граммофон». Обе победительницы работают в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. М. М. Бровуна. Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил исполнительниц песни «Донбасс за нами».

- От всей души поздравляю Наталью Качуру и Маргариту Лисовину - они получили премию «Золотой граммофон» за песню «Донбасс за нами»! – написал в своем телеграмм-канале Пушилин.

Он подчеркнул, что наши талантливые девчонки выступили с самыми популярными эстрадными исполнителями, и им зал аплодировал стоя! Такое событие невозможно было представить, когда эта песня только родилась.

- Теперь Россия с нами, теперь мы и есть Россия, а тогда об этом мы только мечтали… Наталья, Маргарита - вы лучшие! Гордимся, ждём новых песен и новых побед! – пожелал руководитель региона.

Он отдельно отметил коллектив «Русское радио», который, пока некоторые представители шоу-бизнеса сомневались, четко заявил свою позицию, поддержав и спецоперацию, и Донбасс, и наших бойцов, а теперь и наших девушек - Наталью Качуру и Маргариту Лисовину.

- Ещё будучи ребенком я всегда смотрела церемонию награждения «Золотой Граммофон» и даже представить себе не могла, что спустя годы буду держать эту статуэтку в своих руках! Большое спасибо «Русскому радио», информационному агентству «NewsFront» за внимание к молодым исполнителям, которые всем сердцем любят свою страну и готовы доказывать это на культурном фронте! – сказала Наталья Качура.

Она выразила особую благодарность Главе ДНР Денису Пушилину за поддержку и популяризацию творчества, рождённого в Республике!

- Поздравляю команду, работавшую над созданием песни. Кто бы что ни говорил, но все знают автора текста Владимира Скобцова, автора музыки Михаила Хохлова. Песня получила награду «За вклад в объединение народов»! Так давайте же прекратим лишние разговоры и порадуемся нашему общему успеху! Я считаю, что этот успех - успех всех жителей нашей стойкой и мужественной Республики! – подчеркнула Наталья Качура.

Напомним, Золотой граммофон — одна из самых главных музыкальных наград России. Учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Концерт и церемония награждения прошли в воскресенье в санкт-петербургском Ледовом дворце. Артисты ДНР впервые принимали участие в этой церемонии.

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