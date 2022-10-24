Мэр Донецка рассказал о старте отопительного сезона и призвал дончан к коллективной сознательности

Большинство котельных в Донецке уже запущены (архив КП) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал о старте отопительного сезона в городе и о мерах, предпринимаемых властями для улучшения ситуации. Также Кулемзин призвал дончан не сливать воду с батарей и проявить «донецкий характер». Видеоролик был опубликован в телеграм-канале мэра Донецка.

— В Донецке 330 котельных, из которых 241 уже запущена. Некоторые котельные не запущены из-за отсутствия необходимого объема водоснабжения. Для решения этой проблемы 50 цистерн от Правительства Москвы и 14 автомобилей МЧС круглосуточно подвозят воду, — сообщил мэр.

Дончан призвали не сливать воду с системы отопления (архив КП) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кулемзин добавил, что Правительство Москвы уже пробурило скважины возле семи котельных, и еще пять будут готовы в ближайшее время.

— Эта работа будет продолжена и в дальнейшем, чтобы обеспечить приток воды для наполнения системы теплоснабжения. В целом, ежесуточная подпитка всех котельных в городе составляет порядка 8 тысяч кубических метров воды, — добавил градоначальник.

Алексей Кулемзин также обратил внимание на жителей города, которые сливают воду с батарей.

— Мы прекрасно понимаем, что далеко не все районы города получают воду по графику, а у многих ее нет месяцами. И, конечно же, есть большой соблазн наполнить ведра из системы отопления. Это очень плохой и неверный путь, — подчеркнул мэр.

Глава города отметил, что из-за уменьшения объема воды в системе произойдет автоматическое отключение подачи теплоносителя.

— Статистика говорит о том, что ежедневная подпитка может составлять 30 и 40 тысяч кубических метров воды, если люди начнут сливать воду. Этот объем невозможно будет заполнить физически.

Мэр заметил, что украинские каратели сознательно перекрыли Донецку доступ к каналу Северский Донец — Донбасс, и сознательно обстреливают все объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, а также водоузлы.

Большинство котельных в Донецке уже запущены (архив КП) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я прошу проявить всех коллективную сознательность и социальную ответственность. Отключение отопления в первую очередь ударит по социальным объектам. Я призываю всех дончан проявить мудрость, сплоченность, донецкий характер, — заключил градоначальник.

Напомним, что Указом врио Главы ДНР в ДНР 19 октября дан старт отопительного сезона. С 14 октября тепло уже поступало в больницы, поликлиники и образовательные учреждения с очной формой обучения.

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