Студент-фронтовик из Луганска провел «Урок мужества» в родной школе

Ветеран СВО рассказал школьником о любви к Родине, героизме и настоящей дружбе на передовой. Фото: Правительство ЛНР

24-летний ветеран СВО Владислав Олейник провел «Урок мужества» в родной луганской школе. «КП» сообщала, что Владислав - студент Луганского педагогического университета - на встрече Президента России со студентами в МГУ в Татьянин день рассказал ему о своей мечте работать в ФСБ. Владимир Путин пообещал учесть желание Владислава, добавив при этом «жалко только, что не хотите стать педагогом».

После встречи с российским лидером к студенту-участнику СВО обратилось руководство луганской школы №28, которую Олейник окончил, с предложением провести для учеников урок мужества.

Ребята на-ура встретили выпускника школы, который уже немало сделал для защиты Родины. Фото: Правительство ЛНР

Владислав рассказала школьникам, как встал на защиту Отечества.

- Заботу об отчем доме, защиту своей семьи, всего того, что тебе дорого, нельзя переложить на кого-то другого, - уверен парень. - Поэтому, как только глава Республики объявил мобилизацию, я поднял вопрос своей службы в кругу семьи. Родители воспитывали меня на примере моего прадеда, Кузьмы Мартыновича Писклова, который санитаром служил в годы Великой Отечественной и прошел многие сражения, дойдя аж до Японии. Поэтому мое решение идти добровольцем одобрили и они, и моя невеста.

Ребята на-ура встретили выпускника школы, который уже немало сделал для защиты Родины. Фото: Правительство ЛНР

Также он поведал детям о примерах героизма, мужества и о настоящей дружбе. Владислав поддерживает связь с боевыми товарищами, поэтому школьники попросили Владислава передать их письма и рисунки тем, кто продолжает защищать Родину.

Семиклассница Валерия Пахомова вручила Владиславу Олейнику (в центре) свою работу «Мирным жителям Донбасса». Фото: Правительство ЛНР

Студент-участник СВО возложил цветы к могиле пионера Анатолия Качура, учившегося в этой школе. Фото: Правительство ЛНР

Завершился урок мужества возложением цветов к могиле пионера Анатолия Качура, тоже учившегося в этой школе. Подростка фашисты расстреляли 13 февраля 1943 года только за то, что он не остановился по приказу немецкого офицера.

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