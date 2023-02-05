Наши флаги - на самом крутом теннисном турнире мира

Сербские болельщики развернули триколор РФ, в том числе с портретом президента Владимира Путина.

По политическим убеждениям и из-за постоянных жалоб украинских зрителей - организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису приняли решение о запрете российской и белорусской государственной символики на матчах турнира. Болельщиков с флагами РФ попросту не пускали на трибуны. Однако сербам удалось обойти запрет и на весь мир выразить свою поддержку братскому народу.

23 января на главном стадионе теннисного турнира Australian Open арене Rod Laver после матча серба Новака Джоковича и россиянина Андрея Рублева сербские болельщики развернули триколор РФ, в том числе с портретом президента Владимира Путина, и флаг Донецкой Народной Республики. Также на трибуне был замечен мужчина в футболке с изображением литеры Z - одного из символов спецоперации. Фанаты выкрикивали лозунги про дружбу России и Сербии. Такая же акция прошла и под стенами стадиона.

«Есть такая сербская поговорка: «На небе Бог, на земле Россия». Мы с Россией - братья на века. Мы всегда будем поддерживать эту страну, этот народ. И никто не сможет нам этого запретить, даже угрозами, даже самыми унизительными санкциями», - написал в комментариях в Телеграм житель Белграда Деян Милошевич.

Жители ДНР с благодарностью отреагировали на такую поддержку со стороны сербов. Они говорят, что славянские народы всегда были объединены, всегда были одним целым.

- Приятно видеть, что жители Сербии всячески поддерживают Россию, поддерживают Донбасс, - говорит житель Донецка Вячеслав Скорик. - Они выходят на митинги, проносят на различные стадионы флаги и скандируют слова поддержки в наш адрес. А еще мне запомнилось, когда на баскетбольном матче сербские спортсмены не поддержали популистскую акцию с украинскими флагами. Спасибо большое сербам, что они с нами!

Ранее флаг Донецкой Народной Республики уже разворачивали на крупных турнирах. «Черно-сине-красный» попал в объектив камеры на чемпионате мира по футболу - 2022 в Катаре. На предыдущем мундиале в 2018 году, проходящем в России, флаги ДНР и Новороссии разворачивали бразильские фанаты.

Символика республики была продемонстрирована болельщиками «Атлетика» из Бильбао на матче 9-го тура испанской Ла Лиги в октябре прошлого года. Причем это не первая публичная поддержка со стороны баскских зрителей. Флаг республики и баннер «Вставай, Донбасс», написанный на русском языке и с перечеркнутой свастикой, они демонстрировали на матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

Стяг республики бывал и на Олимпийских играх. В 2018 году в Пхенчхане во время хоккейного матча Россия - США болельщица на трибуне развернула флаг Донецкой Народной Республики.