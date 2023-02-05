Мечты детей сбываются в России

Влада пригласили на хоккейный гала-матч.

В ПЕРВЫЙ РАЗ НА КАТКЕ

В этом году на российских «Елках желаний» впервые появились письма детей из Донбасса.

- Из Донецкой и Луганской Народных Республик поступило чуть больше 20 тысяч заявок, - сообщили «Комсомолке» организаторы акции.

Первые желания ребятишек из республики уже исполнены. Например, 13-летний Владислав Земляной из Снежного мечтал побывать на катке, потому что в его городе нет таких заведений. Его желание осуществил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, причем с небольшим бонусом.

Влада пригласили на хоккейный гала-матч, который проходил на ГУМ-катке в рамках «Спортивной студенческой ночи» в Москве, и уже там он получил возможность вместе с Неверовым и министром спорта РФ Олегом Матыциным совершить символическое вбрасывание шайбы перед игрой.

ГИТАРА ОТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ

Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту девятилетней Елизаветы Каспер из ДНР, которая мечтала об акустической гитаре. О том, что желание школьницы сбылось, чиновница сообщила девочке лично, по телефону.

Гитара для юной Лизы.

Любимова узнала, как дела у Лизы, и поинтересовалась ее увлечениями. Девочка рассказала министру, что мечтает о гитаре, чтобы научиться на ней играть.

- Представляешь, у меня сын и дочка, и оба играют на гитаре. У дочки был день рождения, и ей как раз сын подарил гитару. И тут мне выпадает твое желание. И как раз еще одну гитару мы тогда пошлем вам, - говорит Ольга Любимова школьнице. - Там у вас рядом, в селе Хомутово Новоазовского района, будут гастроли нашего очень хорошего большого коллектива, будет концерт. Там тебе тогда и подарят гитару.

«МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО»

Еще одна гитара отправилась 14-летней Веронике из ДНР от популярного блогера Эльдара Джарахова.

- Супер! Моя тема! - обрадовался такой мечте юной жительницы республики Джарахов, когда снял с елки в Доме молодежи в московском Манеже шар-записку.

В социальной сети Эльдар Джарахов разместил письмо, обращенное Веронике.

«Я очень рад совершить для тебя это маленькое новогоднее чудо! - пишет блогер. - И очень надеюсь, что эта гитара, о которой ты мечтала, станет для тебя началом чего-то большого, и однажды я увижу тебя на сцене и услышу твой трек в каком-нибудь популярном плей-листе».

ГАДЖЕТЫ ДЛЯ УЧЕБЫ И ИГР

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты сразу двоих детей: семилетней Милены из Мариуполя, которая вместе с семьей все дни боевых действий оставалась в городе и двенадцатилетнего Ромы из Донецка, получившего множество травм в результате обстрела со стороны ВСУ. Теперь у девочки есть планшет, а у мальчика ноутбук и игровое кресло. Подарки были переданы через подмосковных волонтеров.

- Я очень люблю рисовать, теперь буду это делать на новом планшете. Так приятно получить подарок на Новый год! - признается семилетняя Милена. - Мы дома установили елку, мама говорит, что она искусственная, но я думаю, что она живая - она ведь исполняет желания.

Рома, в свою очередь, рассказал, что ноутбук ему нужен не только для компьютерных игр, но и для учебы, - больше всего из школьных предметов ему нравится математика.

- До того как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал, как и куда проехать, провожал и встречал после сражений, - рассказывает Рома. - Я был у них талисманчиком - солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу.

СПРАВКА «КП»

Акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам, чтобы подарить радость и ощущение волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Елка желаний» - это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания. За четыре года удалось осуществить порядка 60 тысяч новогодних желаний.