Мечты детей сбываются в России

Влада пригласили на хоккейный гала-матч.
В этом году на российских «Елках желаний» впервые появились письма детей из Донбасса.
- Из Донецкой и Луганской Народных Республик поступило чуть больше 20 тысяч заявок, - сообщили «Комсомолке» организаторы акции.
Первые желания ребятишек из республики уже исполнены. Например, 13-летний Владислав Земляной из Снежного мечтал побывать на катке, потому что в его городе нет таких заведений. Его желание осуществил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, причем с небольшим бонусом.
Влада пригласили на хоккейный гала-матч, который проходил на ГУМ-катке в рамках «Спортивной студенческой ночи» в Москве, и уже там он получил возможность вместе с Неверовым и министром спорта РФ Олегом Матыциным совершить символическое вбрасывание шайбы перед игрой.
Министр культуры России Ольга Любимова исполнила мечту девятилетней Елизаветы Каспер из ДНР, которая мечтала об акустической гитаре. О том, что желание школьницы сбылось, чиновница сообщила девочке лично, по телефону.
Гитара для юной Лизы.
Любимова узнала, как дела у Лизы, и поинтересовалась ее увлечениями. Девочка рассказала министру, что мечтает о гитаре, чтобы научиться на ней играть.
- Представляешь, у меня сын и дочка, и оба играют на гитаре. У дочки был день рождения, и ей как раз сын подарил гитару. И тут мне выпадает твое желание. И как раз еще одну гитару мы тогда пошлем вам, - говорит Ольга Любимова школьнице. - Там у вас рядом, в селе Хомутово Новоазовского района, будут гастроли нашего очень хорошего большого коллектива, будет концерт. Там тебе тогда и подарят гитару.
Еще одна гитара отправилась 14-летней Веронике из ДНР от популярного блогера Эльдара Джарахова.
- Супер! Моя тема! - обрадовался такой мечте юной жительницы республики Джарахов, когда снял с елки в Доме молодежи в московском Манеже шар-записку.
В социальной сети Эльдар Джарахов разместил письмо, обращенное Веронике.
«Я очень рад совершить для тебя это маленькое новогоднее чудо! - пишет блогер. - И очень надеюсь, что эта гитара, о которой ты мечтала, станет для тебя началом чего-то большого, и однажды я увижу тебя на сцене и услышу твой трек в каком-нибудь популярном плей-листе».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты сразу двоих детей: семилетней Милены из Мариуполя, которая вместе с семьей все дни боевых действий оставалась в городе и двенадцатилетнего Ромы из Донецка, получившего множество травм в результате обстрела со стороны ВСУ. Теперь у девочки есть планшет, а у мальчика ноутбук и игровое кресло. Подарки были переданы через подмосковных волонтеров.
- Я очень люблю рисовать, теперь буду это делать на новом планшете. Так приятно получить подарок на Новый год! - признается семилетняя Милена. - Мы дома установили елку, мама говорит, что она искусственная, но я думаю, что она живая - она ведь исполняет желания.
Рома, в свою очередь, рассказал, что ноутбук ему нужен не только для компьютерных игр, но и для учебы, - больше всего из школьных предметов ему нравится математика.
- До того как прилетел снаряд, я помогал нашим военным, приносил им воду и еду, показывал, как и куда проехать, провожал и встречал после сражений, - рассказывает Рома. - Я был у них талисманчиком - солдаты специально проезжали мимо нашего дома на удачу.
СПРАВКА «КП»
Акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам, чтобы подарить радость и ощущение волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Елка желаний» - это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания. За четыре года удалось осуществить порядка 60 тысяч новогодних желаний.