Диспансеризация продолжается

В Луганской Народной Республике продолжаются профилактические осмотры детей в возрасте от 2 до 17 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Луганской Народной Республике продолжаются профилактические осмотры детей в возрасте от 2 до 17 лет. Очередной осмотр прошел в Алчевском детсаду № 29 «Солнышко». Обследование начинается с врача-педиатра, затем детей осматривают более узкие специалисты: кардиолог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, проводятся электрокардиограмма и лабораторное исследование для полноты имеющейся картины физического здоровья.

- В нашем городе углубленный профилактический осмотр деток проводится силами докторов, тех, которые у нас работают в городе. 40 процентов выявленных первичных патологий - это стоматологические проблемы, понижение остроты зрения, а также нарушение осанки, - говорит врач-педиатр детских дошкольных учреждений городской больницы Алчевска.

Диспансеризация проводится только с согласия родителей и является не просто формальностью, а необходимым шагом для поддержания здоровья.

Медикам ЛНР профосмотры помогают проводить коллеги из других регионов. Сейчас в республике работают десять медицинских групп врачей из Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Московской областей, Ставропольского края, Республики Татарстан, а также отдельная межрегиональная группа медиков Федерального медико-биологического агентства.

Всего в ЛНР осмотрено более 44 497 детей. Из них 10 086 человек были взяты на диспансерное наблюдение, 1085 направлены на плановое лечение в стационары.

Напомним, массовая диспансеризация детей в новых регионах была запущена по поручению Президента России Владимира Путина прошлой осенью. Обследования будут проводиться до конца текущего учебного года.