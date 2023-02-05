Все звезды в гости к нам!

На онлайн-встрече с детской писательницей и поэтом.

«ПИГМАЛИОН» ИЗ ПСКОВА

В рамках программы «Большие гастроли» всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ в конце января на сцене Луганского академического русского драматического театра с комедийной мелодрамой «Пигмалион» по одноименной пьесе Бернарда Шоу выступили артисты из Пскова.

Псковский театр.

- Мы прикидывали практически каждый спектакль из репертуара, насколько он возможен на выезд, для показа на луганской сцене, потому что наши площадки очень разные. И технические возможности не совпадают по многим параметрам. Этот подошел. К тому же он еще и премьерный, - поделилась заместитель художественного руководителя псковского театра Марина Николаева.

МОНОСПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО АРТИСТА

Также на сцене Луганского русского драмтеатра выступил народный артист России, ведущий актер Национального драматического Александринского театра России Сергей Паршин. Он представил луганчанам моноспектакль «Охота жить!», который, по словам артиста, основан на произведениях и дневниковых записях его любимых писателей: Михаила Шолохова, Василия Шукшина, Степана Писахова и Бориса Шергина.

Народный артист России Сергей Паршин.

- Я сюда с удовольствием ехал, даже зная всю обстановку, - признается Паршин. - Для меня это большая честь - поехать сюда, в Донбасс, и выступить. Зрители замечательные, они так внимательно слушали, такая была тишина. Я видел глаза, видел, что они переживают то же, что и я. У нас сложился симбиоз, мы вместе работали, и не было сцены и зрительного зала, было общее пространство.

Житель Луганска Михаил Петров на протяжении всей своей сознательной жизни посещает театры. Он говорит, что искусство для него сродни глотка свежего воздуха.

- Я горжусь артистами наших луганских театров, с удовольствием хожу на их премьеры. Но, конечно же, я безумно рад и благодарен возможности побывать на спектакле артиста такой величины. Я просто потрясен игрой, этой передачей чувств и эмоций. После такого спектакля мне действительно «охота жить», - сказал луганчанин.

АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА

На сцене Луганской академической филармонии в рамках проекта «Мы - Россия» выступил ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александра Александрова. В исполнении артистов звучали известные и такие близкие каждому луганчанину музыкальные произведения: «Эх, дороги», «Смуглянка», «Ой, цветет калина», «Журавли».

- Особое впечатление на публику произвела песня «День Победы» Давида Тухманова, которую луганчане слушали стоя и со слезами на глазах, а после бурно рукоплескали, благодаря исполнителя, - рассказывают в луганской филармонии. - В финале программы прозвучало легендарное «Прощание славянки» Василия Агапкина в исполнении всех участников концерта.

- Эмоции переполняют после такого мощного и завораживающего концерта. Где-то мы плакали, где-то улыбались. Но благодаря таким песням, да еще и в таком исполнении все больше набираешься чувства патриотизма, все больше понимаешь, почему любишь свою родную землю, свою Родину, - призналась после концерта жительница Луганска Ирина Величко.

МОЛОДЕЖНАЯ СИМФОНИЯ

В луганской же филармонии представили свою программу местному зрителю и артисты Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО).

Артисты РНМСО приехали в республику впервые. Здесь их очень впечатлили жители Луганска. Музыканты признаются, что когда поступило предложение сыграть концерт в Луганске, за место на гастроли началась настоящая борьба - все хотели лично поддержать Донбасс.

- Когда мы приняли приглашение приехать в Луганск и исполнить такую программу, для нас было тяжело сделать выбор, кто же станет этими счастливчиками, - рассказал артистический директор молодежного симфонического оркестра Илья Репенак.

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ С ДОНБАССОМ

Творческую онлайн-встречу с юными читателями из республики провела детская писательница и поэт из Оренбурга Надежда Кузнецова. В Луганской библиотеке для детей, где и прошло мероприятие, рассказали, что участниками конференции стали учащиеся 2 «Б» класса луганской средней школы. Ребята познакомились с писательницей и ее творчеством, а также смогли задать интересующие вопросы.

- Подарком для гостьи стало прочтение детьми стихотворений Надежды Кузнецовой и красочные рисунки по сюжетам произведений, - рассказали в луганской библиотеке.

Также в столице республики презентовали сборник стихотворений «Цех по истреблению людей» луганской поэтессы Ольги Капли, в который вошли произведения, объединенные темой патриотического воспитания.

- Стихи рождаются из эмоций. Вокруг нас ежедневно происходит очень много событий, которые касаются непосредственно каждого. И вот когда что-то происходит, я испытываю определенные эмоции. И в один прекрасный момент все мои эмоции складываются в слова, приходят первые строки, - рассказала автор Ольга Капля.