Благие дела народной дружины

Образ, возникающий в голове при слове «дружинник», прост - это активный паренек со свистком и повязкой. Но эти ребята не только патрулируют парки и улицы, охраняя их от несознательных граждан. Волонтерская деятельность «Народной дружины» в Херсонской области гораздо глобальнее. Парни и девушки доставляли гуманитарную помощь, организовывали спортивные мероприятия и помогали эвакуировать людей из Херсона.

Одно из главных направлений работы «Народной дружины» - популяризация спорта. Для этого волонтеры организуют бесплатные тренировки, прийти на которые может любой желающий. Особое внимание уделяется боксу, который развивает умение не только нападать, а также держать удар и физически, и морально. Для жителей освобожденных территорий, которым приходится защищать свои убеждения, это особенно актуально.

Не только спортом единым поддерживают дружинники Херсонскую область. Организация одной из первых «вошла» в освобожденный регион и развернула там благотворительную деятельность. Волонтеры раздавали гуманитарные наборы, встречались с активистами, помогли организовать форум «Мы вместе с Россией». Когда пришел момент оставить Херсон - помогли в эвакуации 70 тыс. жителей региона.

Инициатив «Народной дружины» не счесть. Надо кровь сдать? Пожалуйста! Помочь по хозяйству старушке, нарубить дров или разгрузить уголь? Конечно! Государство такую организацию не поддержать не могло. Их проект по помощи населению и популяризации спорта стал победителем в конкурсе фонда президентских грантов. И теперь видеть благие дела дружинников мы будем еще чаще.