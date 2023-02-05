В Херсонской области открылись два новых пункта приема документов

На сегодняшний день в области выдали около 50 тысяч паспортов. Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за такого ажиотажа в паспортных столах и МФЦ часто образовываются километровые очереди.

- Вы не представляете, как давно мы этого ждали. Сейчас нам даже не трудно в очереди постоять, чтобы получить заветный документ! Можно сказать, что для нас это огромный и очень большой шаг после того, как во время референдума мы проголосовали за возвращение исторической родины. Сейчас мы безмерно счастливы, - говорит жительница области Алина.

Как рассказали «КП» в местной администрации, на сегодняшний день на Херсонщине выдали около 50 тысяч паспортов. Каждый день эта цифра увеличивается.

Сальдо отмечает, что основная часть жителей региона уже получила паспорта РФ, но очереди все же не уменьшаются. Местные оформляют документы по своему желанию без наставлений и угроз штрафами, как об этом заявляет украинская сторона. К тому же не так давно в Херсонской области открыли два новых пункта приема документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

КОНКРЕТНО

Подать заявление или получить паспорт можно ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме воскресенья. Также за дополнительной информацией можно обратиться по телефону горячей линии: +7 990 0587973

ВАЖНО

Где оформить документы

пгт. Ивановка, ул. Соборная, 7, тел.: +7 990 1381749

пгт. Виноградово Алешковского м. о., ул. Поповича, 4-А,

тел.: +7 990 1381590

г. Геническ, ул. Мира, 41, тел.: +7 99 0587973

г. Геническ, ул. Центральная, 3, тел.: +7 990 0615542

г. Геническ, ул. Центральная, 4, тел.: +7 990 2147375; +7 990 0318408

г. Скадовск, ул. Гагарина, 62, тел.: +7 990 0510909

пгт. Чаплинка, ул. Парковая, 30А, тел.: +7 990 0908539

пгт. Новая Маячка, ул. Соборная, 123, тел.: +7 990 0670697

пгт. Новотроицкое, ул. Банковая, 8, тел.: +7 990 0180582

пгт. Каланчак, ул. Херсонская, 20А, тел.: +7 990 1223095

пгт. Железный порт, ул. Школьная, 45, тел.: +7 990 0052562

пгт. Нижние Серогозы, ул. Высочина, 23, тел.: +7 990 2042405