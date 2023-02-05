Братская помощь

«Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота» открыли волонтерский центр в Харцызске.

БЕСПЛАТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Помощь Донбассу идет не только от государства и волонтерских организаций, но и напрямую от простых жителей России, которые хотят внести свою лепту в налаживание мирной жизни. Так, в Мариуполе появился кабинет бесплатной детской стоматологической помощи. Его открыли предприниматели с Камчатки и владельцы стоматологических и офтальмологических клиник по всей России Вячеслав Варяников, Сергей Дегай и Николай Пак.

- В первую поездку в Мариуполь, а это было четыре месяца назад, мы приехали оказывать гуманитарную помощь. Мы увидели тысячи детей в разрушенном освобожденном городе. Когда ребятам дарили сладкое, они улыбались, мы видели, что у некоторых нет зубов. Так автоматически пришло решение сделать проект, - говорит один из предпринимателей, Вячеслав Варяников.

Открыть стоматологию в городе было непросто, столкнулись с трудностями в поисках подходящего помещения. В итоге все решилось, кабинет открыли в городской больнице: восстановили его, завезли оборудование, наняли специалистов. Теперь каждый день медики оказывают стоматологическую помощь детям от трех до 14 лет. График работы расписан до февраля. Ежедневно здесь принимают по 10 - 15 детей. В планах на ближайшие два-три года - охватить порядка 10 тысяч ребят Мариуполя, а также детей, которые проживают на подшефных территориях Камчатки - в городе Светлодарск и поселке городского типа Мироновский.

- Сегодня, в такой нелегкий момент для нашей страны и для нашего общества, мы, все жители России, должны проявить какую-то заботу о тех, кто сегодня и на фронте, и на освобожденных территориях, - подчеркнул Сергей Дегай.

- Хотел поблагодарить всех предпринимателей и простых людей, всех тех камчатцев, которые нам помогают. Единомышленников каждый день становится все больше и больше, - добавил Николай Пак.

НОВЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Под Артемовском добровольцы «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» передали несколько тонн необходимых вещей и оборудования участникам специальной военной операции. В состав груза вошли спальные мешки, тепловые пушки, бензопилы, газовые баллоны, топоры, ноутбуки, теплые вещи, пледы и сладкие подарки.

Также в Шахтерске и Харцызске активисты выдали эвакуированным в пункты временного размещения жителям Соледара и окрестностей Артемовска более трехсот гуманитарных наборов. В них вошли продукты и вещи первой необходимости, детские подгузники, средства личной гигиены. Во время общения с людьми зародилось намерение открыть специальный волонтерский центр по оказанию помощи. Спустя несколько дней задуманное было воплощено в жизнь - волонтерский центр появился в Харцызске.

В новом центре будут выдавать эвакуированным людям гуманитарную помощь, продукты, средства личной гигиены, одежду, медикаменты.

- Конечно же, у людей, которые находятся в пунктах временного размещения, много проблем и другого характера.

Кто-то не может связаться с родными, кто-то во время эвакуации потерял документы, у кого-то в Соледаре остались вещи, - говорит председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов. - Сейчас занимаемся сбором информации по таким случаям. Помимо этого, приступили к подготовке помещений для размещения людей и спальных мест, сортируем одежду, которую приносят неравнодушные жители.

СОБРАЛИ БОЛЬШЕ ТОННЫ ГУМПОМОЩИ

Глава городского округа Клин Алена Сокольская доставила в Донбасс гуманитарный груз, собранный жителями: 500 килограммов бытовой химии, 450 килограммов продуктов питания, 325 килограммов товаров для детей. Помощь была передана администрациям населенных пунктов, больницам и адресно жителям. Также были доставлены три автомобиля - две машины скорой медицинской помощи и автомобиль «УАЗ» «буханка».

- Одну «неотложку» мы передали в больницу Макеевки, вторую - в одну из республиканских больниц Донецка. Автомобиль «УАЗ передали нашим военным. Груженный коптерами, тепловизорами, печками, одеждой для военных, он сразу же отправился на линию соприкосновения, - отметила Алена Сокольская.

Управляющая делами администрации Харцызска Виктория Рогожина выразила благодарность Алене Сокольской, также губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву и всем клинчанам. Помощь сейчас крайне необходима, ведь в Харцызск приезжает много людей с освобожденных территорий.

- Они приезжают сюда без самых необходимых вещей.

Нам очень нужны для них продукты питания, средства личной гигиены, одежда. Мы благодарны за эту неоценимую помощь, - говорит Рогожина.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В БОЛЬНИЦАХ

В Донбасс с гуманитарными и благотворительными миссиями приезжают и творческие коллективы. Волжский иллюзионный театр Алексея Коротовских дал три благотворительных концерта в Мариуполе, Макеевке и Волновахе. Артисты также оказали посильную помощь приходу Благовещения Пресвятой Богородицы села Иловатка Калачевской епархии в доставке гуманитарной помощи в Донбасс.

- Волжский иллюзионный театр выступил в одной из больниц Макеевки перед медперсоналом и ранеными бойцами. В больнице скорой медицинской помощи Мариуполя артисты дали концерт и оказали помощь в доставке продуктов и медикаментов. Завершающим концертом стало выступление для личного состава подвижной медицинской группы медицинского отряда специального назначения Волновахи, - отметили в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области.