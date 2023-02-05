А оно вам НАТО?

На глазах у изумленной публики сожгли священный для мусульман Коран.

Как бы ни старались США затянуть в альянс Швецию с Финляндией, заверяя тамошних политиков, что только так они могут обеспечить своим странам безопасность, какие бы меры не принимали, какие бы упрощенные и ускоренные схемы вступления не обещали, становится только хуже. Сначала Штаты всеми правдами и неправдами выдавили из скандинавов и примкнувших к ним финнов заявление о намерении пополнить «дружную североатлантическую семью». Потом стращали страшным «бу», от которого Европа падает в обморок, стреляного воробья - турецкого президента Эрдогана, который, как известно, не дал согласия на вступление в военный альянс новых претендентов, пока те не признают Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией и не выдадут Анкаре ее сторонников.

Теперь же Америка придумывает, как урегулировать разгоревшийся между сторонами конфликт. И так и сяк, а он только обостряется. И мало того, уже в самом Североатлантическом альянсе наметился раскол. По одну сторону - Турция и поддерживающая ее Венгрия, по другую, как повелось, покорный Штатам остальной европейский Запад. «Партнеры, не ссорьтесь», - журит Америка, но толку - ноль. Потому что горячий турецкий парень Реджеп Эрдоган, руководящий страной с одной из самых многочисленных армий, не намерен мириться с «плевками» в свою сторону.

Напомним, что таких «плевков» за первый месяц 2023-го было сразу два. 12 января активисты РПК, эмигрировавшие в Стокгольм, «знатно порезвились» на площади рядом с городской ратушей. Они показательно повесили чучело Эрдогана. Через десять дней крайне правые датские активисты во главе с лидером ультраправой политической партии «Жесткая линия» Расмусом Палуданом, опять же в столице Швеции, на глазах у изумленной публики сожгли священный для мусульман Коран. Таким фаер-шоу они завершили акцию, на которой битый час кричали зевакам, как гадок ислам и его последователи.

В Стамбуле протестующие вышли к шведскому консульству и подожгли сине-желтый флаг Скандинавского королевства. Фото: AFP 2023/Yasin Akgul

Интересно, что обе акции были проведены с разрешения официального Стокгольма: ведь митингующие подавали в специальную комиссию документы. Некоторые политологи, кстати, шепчутся, что не просто так Швеция дразнит Турцию. Мол, хитрые шведы не очень-то и хотят в НАТО, зря что ли скандинавские регионы десятилетиями сохраняли нейтралитет, а тут США… Но не пойман, не вор. В ответ на надругательство над Кораном уже в Стамбуле протестующие вышли к шведскому консульству и подожгли сине-желтый флаг Скандинавского королевства. А Эрдоган подвел черту в конфликте, безапелляционно заявив: «Я говорю Швеции: не ждите, что мы согласимся на ваше вступление в НАТО».