Без ям и ухабов

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ

Зима зимой, а ремонт дорог по расписанию. Оно было составлено еще весной прошлого года, когда Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом. Тогда амурский губернатор Василий Орлов, впервые побывав на подшефной территории, был обеспокоен: мол, расстояние между регионами - 8 тысяч километров, а Амвросиевка со своей экономикой и укладом жизни для дальневосточников - «непонятный зверь».

Принимай работу!

Но амурские специалисты всех уровней засучили рукава и, изучив все особенности подшефного района, составили план его восстановления. Реализацию его на месте сразу было решено доверить донецким подрядчикам. Во-первых, отправлять с Дальнего Востока в ДНР специалистов - удовольствие недешевое, а деньги лучше тратить не на дорогущие перелеты и командировочные для амурцев, а на закупку стройматериалов и техники для подшефного региона. А во-вторых, благодаря развернувшейся в районе стройке в Амвросиевке появились новые рабочие места.

В итоге за четыре месяца в районе при финансовой, технической и организационной поддержке региона-шефа в городе привели в порядок 37 соцобъектов. В их числе - абсолютно все школы. Это было достижение! Параллельно в Амвросиевке начали преображаться дороги - разбитые обстрелами и не ремонтировавшиеся десятилетиями. На сегодняшний день строители отремонтировали в городе 18 улиц - четыре из них - капитально, обновили асфальт вокруг школ № 2, 4, 5 и 6, а еще привели в порядок 35,5 тысячи квадратных метров внутренних дорог. Все это - достижения 2022-го. В 2023-м на отремонтированных амвросиевских улицах появятся еще новые фонари.

- В план на текущий год по капитальному ремонту внесено еще 7000 квадратных метров дорог, - порадовали в администрации Амвросиевского района. - Вплотную займемся и районными дорогами.

Едем, едем в соседнее село

Отдельная строка в этом плане - «оживление» почти девятикилометровой дороги, соединяющей Амвросиевку и село Белояровку. Ремонт полотна здесь кипит сейчас вовсю. По словам главы администрации Амвросиевского района Игоря Лызова, обновление коснется участка площадью почти в 40 тыс. квадратов. И если погода не преподнесет сюрпризов, по новой трассе можно будет ездить уже в марте.

- Эта дорога не видела ремонта с 1997 года, - говорит житель Амвросиевки Роман Дюша. - Ямы были такие, что ходить по ней было страшно, не то что на машине ездить. Серьезно, ужас!

- Да, ямы по колено были, - подтверждает другая горожанка, Марина Хаустова. - Сейчас смотреть приятно. Спасибо Приамурью!

Сейчас на участке работает двадцать единиц техники и 25 рабочих. Пока они укладывают первый слой нового асфальта. Он должен выровнять изувеченное снарядами и временем дорожное полотно. На первый позже ляжет второй. И тогда от ям, которые, конечно, еще местами встречаются, не останется и следа. Подрядчики обещают, что итоговая толщина асфальтобетонного покрытия на трассе будет не менее десяти сантиметров. Хотя по техническим правилам восемь сантиметров - это уже норма.

- Молодцы, спасибо большое ребятам! - благодарит в соцсетях местная жительница Ольга Иванникова.