Оформить документы и выплаты теперь можно быстрее

В конце января на территории Херсонской области стартовал проект мобильного социального офиса. Он создан для того, чтобы маломобильные граждане и жители труднодоступных территорий могли получать те же услуги, что и жители крупных городов вроде Геническа и Скадовска. Тратить время на дорогу и ехать в МФЦ, который порой находится совсем не близко, больше не нужно - все необходимые документы можно оформить буквально в шаге от дома.

Проект реализуется министерством труда и социальной политики нового региона РФ при поддержке администрации и минтранспорта Херсонской области. Необходимые консультации осуществляют сотрудники профильных ведомств - министерства труда, а также многофункциональных центров.

Услуги, которые херсонцы могут получить в рамках программы мобильного социального офиса, такие же, как и при посещении МФЦ:

прием документов и оформление заявок на получение жилищных сертификатов;

оформление заявок на получение единовременных выплат в размере 100 тыс. рублей;

оформление СНИЛС;

выдача недополученных пенсий за 2022 год;

верификация на получение пенсий (как для вновь обратившихся граждан, так и для тех, кто достиг пенсионного возраста);

прием документов для назначения материнского капитала или детских пособий;

назначение страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме того, специалисты мобильного офиса консультируют всех желающих и по другим социальным вопросам.

Мобильный социальный офис работает с 23 января 2023 года. Уже в первый день специалисты выехали сразу в шесть населенных пунктов в Геническом районе - Сокологорное, Плавское, Привольное, Рыково, Ровное и Ивановку. А уже 26 января отделения были развернуты в Новокаховском городском округе. Получить необходимые услуги смогли жители сел Днепряны, Райское, Тополевка, Корсунка и Корсунские дачи.

Желающих обратиться к специалистам в Новокаховском районе оказалось довольно много - 815 человек. Маломобильные и пожилые херсонцы тоже не остались без внимания - сотрудники мобильного офиса организовали к ним выезд на дом. Всего за день посетили 16 таких граждан.

На горячей линии министерства труда уточнили, что информирование граждан о времени пребывания специалистов мобильного офиса в каждом населенном пункте проводится заранее.

- Четкого расписания пока нет - все зависит от нужд граждан. Информация о визитах специалистов оперативно и заранее обновляется на всех ресурсах администраций каждого населенного пункта, - сообщили специалисты горячей линии.