Аграрному региону - специальные меры

У херсонских аграриев появилась собственная ассоциация, которая называется «Союз фермеров, кооперативов и других малых производителей».

- Очень хорошее решение! - коротко и по существу оценил нововведение предприниматель Олег Коротченко.

Первое учредительное собрание, на котором Союзу было сказано «Да!», прошло на днях в Скадовске. Мероприятие получилось, как говорится, присутственным. В нем приняли участие и сами фермеры, и представители Министерства сельского хозяйства Херсонской области, и Общественного совета при администрации Херсонской области, а также руководство подобной фермерской ассоциации из Крыма. Именно крымские коллеги, кстати, первыми откликнулись на идею херсонских властей создать в области Союз фермеров и вызвались всячески его поддерживать. Ассоциации из других регионов тоже не останутся в стороне.

- Когда к нам обратились херсонцы, мы пришли к выводу, что «Своих не бросаем!» не должно быть красивым лозунгом, - говорит председатель Крымского представительства Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Юрий Комов. - Это должны быть конкретные действия, направленные на скорейшее становление и восстановление АПК. Потому что у крестьян - второй фронт. Он не менее трудный, чем фронт действующий.

По словам представителя Министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Игоря Григорьева, законодательная база, на которой будет основываться работа фермерского союза Херсонщины, уже проработана, опыт крымских коллег изучен, первые наметки сделаны.

- Игорь Львович Григорьев приезжал в Крым, познакомился с работой нашей ассоциации, побывали мы с ним в фермерских хозяйствах, у нашего министра сельского хозяйства тоже, - описывает один из этапов подготовки Комов.

Словом, теперь фермерский союз Херсонщины может и к работе приступать. В чем же она будет состоять? Среди основных задач ассоциации, как было заявлено на собрании, - координация предпринимательской деятельности в области агропромышленного комплекса и развитие личных подсобных хозяйств. Смысл этих пространных формулировок в том, что сельскохозяйственники могут обратиться в организацию по любому рабочему вопросу.

Социальная поддержка фермеров - тоже забота ассоциации фермеров. А еще бесплатная юридическая помощь сельским жителям и правовое консультирование. Оно, к слову, будет особенно востребовано в связи с утверждением Минсельхозом России новых льготных кредитов для сельхозпредприятий. Ведь аграриям понадобятся разъяснения.

Вообще российский Минсельхоз ежегодно разрабатывает схему льготного кредитования, утверждая суммы, которые пойдут на кредиты.

Согласно новому документу, подписанному 17 января, из резервного Фонда Правительств РФ в 2023 году на краткосрочные кредиты аграриям будет выделено 16,5 млрд субсидий, а на инвестиционные кредиты, предназначенные для развития бизнеса, - 5 млрд. Кстати, льготные кредиты могут получить не только аграрные организации, но и частные «огородники».

ВНИМАНИЕ!

Подробнее узнать о работе Ассоциации фермеров Херсонской области и о том, как связаться с ее активом, можно в Министерстве сельского хозяйства и рыболовства региона.

Тел.: +7 (990) 105-29-14.

Условия льготного кредитования

Сельхозпроизводителям доступны краткосрочные (срок до 1 года) и инвестиционные (срок от 2 до 15 лет) кредиты. Ставка по ним - не более 5% годовых.

Деньги можно направить на развитие агропредприятий и хозяйств, а также строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сырья.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ

1. Обратиться в один из уполномоченных банков, список которых утверждается на государственном уровне.

В Херсонской области, напомним, сейчас работает два основных банка: Международный расчетный банк и Промсвязьбанк. От заемщика понадобятся заявка и пакет документов (в соответствии с правилами банка).

2. Банк проверит заемщика и направит данные о нем в Минсельхоз Херсонской области, где документы рассмотрят.

3. Если министерство согласовывает заявку, банк направляет ее в Минсельхоз России. И при положительном решении заключает с заемщиком кредитный договор. Деньги, выданные по нему, можно использовать только на оговоренные цели.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

Право на льготный кредит имеют сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация, индивидуальный предприниматель, доля аграрной продукции которых в общем доходе составляет не менее 70% за календарный год. Кроме того, в отношении заемщика не должно быть возбуждено дел о банкротстве, но должны быть статус налогового резидента РФ и регистрация на территории России. Также предприятия не должны находиться в процессе ликвидации или реорганизации. У них не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

КСТАТИ

Еще одним большим шагом в развитии аграрного сектора Херсонщины станет реконструкция пострадавшей от обстрелов ВСУ крупнейшей в Европе Каховской оросительной системы. Ее ремонт был внесен в Госпрограмму «Восстановление и развитие системы управления водными ресурсами Херсонской области».

Работы начнутся в 2023-м и рассчитаны на три года. За это время из бюджета страны на них будет выделено 20 млрд рублей.

Когда система обретет новую жизнь, под орошение попадут больше 300 тысяч гектаров плодородных сельскохозяйственных земель не только в Херсонской, но и в Запорожской областях.

Напомним, что Каховская оросительная система, состоящая из главного магистрального канала и четырех крупных ответвлений от него, была создана во времена СССР и питается из Каховского водохранилища.