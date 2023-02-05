Впереди - новая жизнь

Ксюша Кирдан.

Фонд оплачивает дорогостоящие лекарственные препараты, стоимостью в десятки миллионов, тем самым спасает жизни детей.

КСЮША КИРДАН

9-летняя Ксюша Кирдан со СМА (спинальная мышечная атрофия) - первый ребенок из республики, который получил помощь от президентского фонда «Круг добра». Девочке предоставили лекарственный препарат стоимостью около 20 миллионов рублей за годовой курс. Девочку приняли в столичной Морозовской детской городской клинической больнице, где Ксюша получила препарат, который должен изменить ее жизнь.

- Все хорошо, спасибо! Этот препарат сначала оказался со вкусом клубники, потом уже стал на вкус горьковатый, но я теперь привыкла и не боюсь его принимать, - говорит девочка.

- Впереди у Ксюши новая история жизни. После госпитализации потребуется время для дополнительных обследований и лечения, а пока семью гостеприимно примет столичный Дом Милосердия, где девочку знают и ждут, - говорят в президентском фонде.

МИША ШЕВЧЕНКО

7-летний Миша Шевченко из Луганской Народной Республики также получил помощь от президентского фонда. Миша - третий сын в семье, родился в 2015 году - пухленьким, активным и вполне здоровым, на первый взгляд. В 10 месяцев малыш начал пытаться ходить. Сначала спотыкался и падал. Время шло, а ходить лучше он так и не стал. Наоборот, у него все больше слабели ноги.

Миша Шевченко.

- В начале прошлого года в нашу семью пришло сильное «подкрепление». Мы познакомились с руководителем «Авторского центра Мир семьи» Ириной Киркорой. Она-то нас проконсультировала, рассказав, как можно получить нужное нам лекарство от государственного фонда «Круг добра», - говорит Марина. - Когда нам позвонили и сказали, что приехал нужный нам препарат и уже ждет Мишу, мы плакали.

На третий день после первого приема Миша стал очень активным. Мышцы, которые так долго находились в состоянии ненормального для мальчишки покоя, налились силой, ребенок стал заползать и сползать с дивана.

- Мы договорились с директором нашей школы, что мой Миша, несмотря на свое домашнее обучение, будет иногда посещать свой класс. Мы от всей души благодарим Президента России за создание фонда «Круг добра». Благодарим наших врачей и всех, кто нам помогал, за бесценный подарок - наше будущее! - говорит мама мальчика.

ВАЖНО

Подать заявление и ознакомиться с перечнем необходимых документов можно на сайте - фондкругдобра.рф и через портал «Госуслуги».