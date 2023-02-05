Организация помогает и врачам, которые нуждаются в повышении квалификации в лучших медицинских учреждениях России.

ОПЛАЧИВАЮТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

В 2022 году проект «Жить и побеждать» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Цель проекта - организовать системную поддержку тяжелобольным и раненым детям и молодым людям Донбасса, которым недоступен полный объем медицинской помощи на территории проживания. Детям предоставляются медицинские обследования, проводятся высокотехнологические операции. По рекомендациям врачей подопечных обеспечивают дорогостоящими лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

- В рамках гранта предусмотрено проведение медицинских обследований для 70 человек, операции будут оплачены 45 благополучателям. Для 12 подопечных, нуждающихся в восстановительном лечении, организован курс реабилитации, не менее 50 детей будут обеспечены жизненно важными дорогостоящими лекарственными препаратами. Но уже сейчас понятно, что помощь получат гораздо больше детей, на данный момент уже 151 подопечный - это дети, подростки и молодые люди с тяжелыми заболеваниями - обеспечен всем необходимым. Подчас некоторым из них требуется экстренная госпитализация, - говорят в организации.

Также для развития системной помощи детям Донбасса по месту проживания будет организовано обучение 13 врачей из республик Донбасса в медицинских учреждениях России.

Новый грант отличается от предыдущих тем, что в его рамках организация может оказывать помощь не только детям, но и молодым людям после 18 лет. Это действительно важно, так как зачастую обращаются дети с тяжелыми заболеваниями в 15, 16, 17 лет, им нужно длительное сопровождение, приобретение лекарств. Раньше после того, как ребенку исполнялось 18 лет, организация не могла оказывать помощь, сейчас же такая возможность есть.

- Уже много помощи оказано, еще больше будет оказано, - говорит президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева (на фото вверху - вторая слева). - 380 детей пролечили за счет предыдущего гранта. В этом году уже более 340 обращений приняли, а мы еще и половину срока не отработали по нынешнему гранту, будет еще не меньше.

БОРЬБА С НЕДУГОМ

Тимур Путренков из Харцызска - один из тех, кому оказывается помощь. В конце ноября семья Путренковых в рамках проекта помощи детям Донбасса «Жить и побеждать» приехала на плановый осмотр в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, в результате которого ребенку диагностировали повторное срастание гортани. У мальчика с рождения стеноз гортани. Это заболевание, при котором возникает патологическое сужение гортани, препятствующее поступлению воздуха в дыхательные пути и легкие. Тимуру требовалась срочная сложная высокотехнологичная операция по созданию каркаса гортани их хрящевой ткани, заимствованной из ребер.

Тимур Путренков.

В считаные дни ученики московской школы «Интеграция XXI век» собрали необходимую сумму в более чем триста тысяч рублей. Ребята организовали и провели благотворительные ярмарки в поддержку Тимура.

- Хочу выразить благодарность команде, которая нам в кратчайшие сроки собрала нужную для нас сумму на повторную операцию. Все прошло успешно. Крепкого здоровья вам и вашим семьям! - поблагодарила ребят, мама мальчика Екатерина.

- Мы присоединяемся к словам благодарности нашим юным помощникам. Как здорово, что вы есть, что вы рядом. Спасибо за ваши горячие и добрые сердца! Тимурка идет на поправку, у него появился аппетит, он привыкает к трубке, которую необходимо носить продолжительное время, пока будет формироваться гортань. Мальчик очень переживал, что не сможет говорить. Но уже приноровился и потихоньку шепотом разговаривает. Самое главное, что он дышит. А для Тимура дышать - значит жить! - говорят в благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

СПРАВКА

Сотрудники «Справедливой помощи Доктора Лизы» с 2014 года оказывают поддержку тяжелобольным и раненым детям, нуждающимся в высококвалифицированной медицинской помощи. В большинстве случаев речь идет о борьбе за жизнь. В адрес организации регулярно поступают запросы на организацию обучения в российских медицинских центрах и закупку медикаментов и оборудования, в том числе первой необходимости, для проведения экстренных операций по месту жительства ребенка.

Сайт международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»: spravedliza.ru/zhit

В ЦИФРАХ

В 2022 году организация передала гуманитарную помощь 17 медучреждениям Донецка и 7 медучреждениям Луганска.

2 представительства в ДНР и ЛНР.

С 2014 года - более 30 поездок на территории Донбасса.

Более 50 гуманитарных грузов доставлено.

С 2018 года доставлено на лечение в Россию более 530 тяжелобольных и раненых детей.

Около 1000 детей получили медицинскую, технологическую и лекарственную помощь.