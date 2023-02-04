Владислав Олейник.

История службы студента Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) привлекла внимание Владимира Путина. 24-летний Владислав Олейник пообщался с Президентом России на встрече в МГУ в Татьянин день. Специально для «Комсомолки» парень поделился впечатлениями от встречи с лидером страны.

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Влад учился в Луганске на втором курсе магистратуры, когда его застала мобилизация. 23 февраля он отправился служить - защищать границы республики.

- Я учился на управленца, потому что мне нравится разбираться во внутригосударственных процессах. Хотелось бы потом использовать знания на благо страны, - сказал Владислав «Комсомолке». - Вызов в народную милицию ЛНР я воспринял нормально. Пришла пора и нам, молодым ребятам, взять в руки оружие и участвовать в освобождении республики и защите ее границ.

Парень неохотно делится подробностями жизни на фронте. Известно, что студент участвовал в боевых действиях. За это его наградили медалью «За отвагу». Все девять месяцев службы Влад гордо носил на бронежилете нашивку с президентом, на которой было написано: «Если драка неизбежна, бить надо первым». По сути, эта надпись отражает и точку зрения студента на спецоперацию.

- Я не могу не гордиться тем, что многие студенты приняли участие в мобилизации и проявили себя как настоящие патриоты своей земли. Все понимали лежащую на них ответственность и грозящую опасность. Но мы с честью пережили все испытания. В этот момент дома все мои родные, близкие и друзья, конечно, очень переживали. Но они поддерживали меня, - рассуждает парень.

Владислав на фронте. По центру - та самая нашивка с Путиным.

НИКОГО НЕ БРОСИЛИ

В ноябре по решению Владимира Путина в ЛНР начался процесс демобилизации студентов.

- Тяжелее всего быстро переключиться на учебу. Не так просто забыть события на фронте. Все пережитое оставило глубокий след. Однако на фронте еще находятся мои друзья и товарищи, которые продолжают защищать нашу землю. Я часто общаюсь с ними. Мне важно знать, что у них все хорошо. Часто меня настигает ностальгия по тому времени, когда мы плечом к плечу стояли против врага. Поэтому я жду их возвращения, чтобы вновь собраться вместе, - делится Владислав.

ПОХВАЛА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Попасть к президенту у парня получилось благодаря инициативе вуза. Ректор решил, что Влад - самый достойный среди студентов и заслужил поездку в Москву. Парень признается, что мандраж у него был, но разговор с президентом его успокоил.

Парень рассказал президенту, что в будущем мечтает пойти работать в ФСБ России. Главу России удивило решение юноши.

Владимир Путин со студентами в МГУ. Фото: Пресс-служба мэра Москвы

- Владислав, ваши награды заслуженные. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что до того, как вы приняли участие в боевых действиях, и после этого внутренне вы сильно изменились. Жалко, конечно, что вы не хотите стать педагогом, потому что такие парни нужны в вузах и школах. Но выбор профессии должен быть сделан по зову сердца, тогда и будет успех. Я обязательно учту, что вы хотите работать в ФСБ. Мы так и сделаем, - пообещал президент.

За кадром

Когда завершилась открытая часть встречи, Владимир Путин снова подошел к Владиславу Олейнику и тепло обнял как родного сына.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему будущий управленец хочет пойти служить в ФСБ?

- Я хочу отстаивать интересы нашей великой страны, обеспечивать ее безопасность, защищать свой народ, свою семью. Я считаю, что качества и навыки, приобретенные за время участия в спецоперации, а также мои профессиональные успехи заложили прочный фундамент для работы в ФСБ, - подытожил Владислав.