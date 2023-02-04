Что мы знаем о новом мэре Мариуполя

Олег Моргун.

У Мариуполя - новый мэр. 24 января на этот пост был назначен Олег Моргун, который ранее руководил Новоазовским районом. Врио главы республики Денис Пушилин так объяснил это назначение:

- Смена главы города связаны исключительно с изменением подходов в управлении Мариуполем.

Пушилин назвал Моргуна опытным управленцем, знакомым со спецификой работы на восстанавливаемых территориях. В частности, он был кризис-менеджером, когда временно возглавлял Ясиноватую. По мнению Дениса Пушилина, именно такой управленческий опыт сейчас востребован в Мариуполе.

БЫЛ НАЧАЛЬНИКОМ МИЛИЦИИ

Олег Моргун родился в 1967 году в Винницкой области. Большую часть жизни он отдал службе в МВД. С самого начала борьбы Донбасса за самоопределение Моргун поддержал народное восстание. Националисты из украинского батальона пытались его задержать, но безуспешно.

Работал на различных управленческих должностях, в основном в Новоазовском районе.

- Я знаю Олега Моргуна с 2014 года. При Украине он был начальником милиции Мариуполя и очень хорошо себя зарекомендовал на этом посту, несмотря на политику Киева. Никаких претензий у населения к его работе не было, - рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

На Украине Моргуна заочно осудили на 11 лет за участие в создании ДНР.

ПЛАНЫ

- Врио главы ДНР поставил задачи - быстрее систематизировать проблемы и приступить к восстановлению города, - рассказал «Комсомолке» о первоочередных планах новый мэр Мариуполя. - Вся Россия нам помогает, стройка беспрецедентная! Как грибы после дождя растут новые дома, детсады и школы. Но проблема с частным сектором - разрушены более 30 тысяч домов. Будем создавать бригады из местного населения, искать финансирование. Так мы делали в Новоазовске. Обязательно запланировал быть на сходах граждан, уже начали их проводить.

Кроме того, в Мариуполе, по словам Олега Моргуна, на средства инвесторов построят хлебозавод. Сейчас в город возят хлеб из Донецка, Макеевки, Енакиева, Новоазовска. Также в Мариуполе работают небольшие пекарни, но их оборота не хватает.

По словам Олега Моргуна, в город приезжает много инвесторов из других регионов России, которые хотят вложить средства в новые производства и восстановление старых. Например, сейчас стоит вопрос о возрождении Меткомбината имени Ильича.

- ММК им. Ильича - это как город в городе. Если он заработает, у мариупольцев будут рабочие места и достойные зарплаты, - заявил мэр.

Также он объявил о намерении восстановить Азовский судоремонтный завод - крупнейшее в акватории Азовского моря предприятие подобного профиля, которое пока простаивает, а еще - о возобновлении работы военно-исторического музея в Октябрьском районе.

- Директор музея Анатолий Никитин сумел сохранить значительную часть экспонатов времен Великой Отечественной войны. Националисты ВСУ попытались уничтожить их. К счастью, не вышло. Теперь мариупольцам больше не нужно «стесняться» родной истории, - отметил мэр.