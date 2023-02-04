И пройти, и проехать

Фото: Официальная группа администрации Херсонской области в ВКО

- У нас есть проекты реконструкции девяти мостов на территории Херсонской области. Федеральные средства выделяются, в бюджете области тоже предусмотрены деньги на реконструкцию, прежде всего межрайонных дорог, - рассказали в администрации.

При этом и власти Херсонской области, и жители знают: в упадок дороги пришли не вследствие боевых действий, а потому, что им не уделяли своевременного внимания.

- Видно, что системная работа не велась. В плане строительства и ремонта дорог Херсонская область была заброшена и запущена. Работаем над тем, чтобы дороги были в исправном и нормальном состоянии, - подчеркнули в администрации.

В регионе готовы строить новые магистрали. Так, уже начаты проектно-изыскательские работы по автостраде, которая пройдет от автотрассы «Таврида» от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и дойдет до Ростова.

- Следующим этапом в недалеком будущем будет постройка ответвления новой автотрассы от Геническа на Москву, - сообщили в администрации Херсонской области.

Но прежде чем приступить к строительству трассы Джанкой - Ростов, будут полностью отремонтированы участки дорог Симферополь - Джанкой - Чонгар - Геническ - Мелитополь. Так как работа предстоит большая, к ней начали готовиться заранее. Регион уже закупил новую модернизированную технику. В Херсонскую область прибыло 59 единиц автодорожных машин и 90 единиц навесного оборудования.

- Закупка техники и работа на ней - это мирный труд, а значит, и хороший знак для области в скорейшем переходе ее на мирные рельсы. Прибывшая техника будет использоваться на всех мирных направлениях в регионе, - прокомментировал глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, часть средств на дорожную технику выделили из федерального бюджета, а остальное область будет вкладывать самостоятельно.

Поставлена задача безотлагательно приступать к ямочному ремонту дорог, а как только будут все необходимые ресурсы, начинать капитальные работы.