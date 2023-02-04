Топливо выдают бесплатно

Фото: Официальный телеграм-канал администрации Херсонской области

Россия не словом, а делом в очередной раз доказывает, что своих не бросает. Так, жителям нового региона страны начали бесплатно выдавать сжиженный газ в баллонах. Такая помощь уже оказана жителям Раздольненского. Сюда привезли 40 баллонов. Обеспечили газом и население Красноперекопского. 80 человек из Каховского муниципального округа также не остались в стороне. Всего же газ доставили в семь территориальных управлений: в Красный Перекоп, Архангельскую Слободу, в Тавричанку, Дудчино, Дмитровку, Раздольное и Федоровку.

- В ближайшее время руководство Херсонской области обеспечит бесплатным голубым топливом всех малоимущих жителей округа, - заверили в Министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

Также бесплатно жителей региона обеспечивают и углем (на фото). К примеру, в Генический район продолжает поступать гуманитарный уголь марки антрацит (горючка, орех, семечка) из ДНР.

- Согласно распоряжению председателя правительства Херсонской области, в целях социальной поддержки в отопительный период для граждан, проживающих в домах с печным отоплением, установлена норма выдачи угля - 2 тонны в год на один адрес, - прокомментировали в правительстве региона.

Гуманитарный уголь завезли уже в Червоное, Ровное, Павловку, Петровку, Алексеевку, Рыково, Сокологорное, Счастливцево, Стрелковое, Стокопань, Азовское, Новогригорьевку, Плавское, Чонгар, Новодмитровку, Привольное, Новоалексеевку и Геническ. Также углем снабжаются школы города и района.

Обеспечены твердым топливом и жители Любимовского теруправления (ТУ). Они получили 70 тонн льготного угля.

- По желанию граждане могут забрать уголь самостоятельно в порядке очереди у нас. Маломобильным и пенсионерам доставляем, - прокомментировали в местной администрации.

СПРАВКА «КП»

В первую очередь гуманитарное топливо получают социально уязвимые категории граждан. Среди них - инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, енсионеры старше 75 лет.

Получить газ или уголь можно, подав заявление в администрацию Херсонской области. Более подробную информацию предоставят на горячей линии Министерства труда и социальной политики области: +7 990 034-07-67.