Общественный транспорт возвращается

Фото: Скриншот с видео телеканала «Таврия»

О том, что в области налаживается работа общественного транспорта, заявил руководитель региона Владимир Сальдо. Например, в Геническе, по данным Минтранса Херсонской области, 2 февраля перевозчик ГУП «Херсонтранс» запустил первые рейсы в Крым.

- Из Геническа можно будет добраться в Ялту и Алушту. В разработке - маршрут в Севастополь. В целом сложности в организации работы общественного транспорта пока есть - не хватает автобусов, однако, несмотря на это, мы строим серьезные планы на ближайшее время и реализуем их, - сообщили в министерстве.

Николая Остюченко.

Чем же уже могут гордиться транспортники? По словам директора «Херсонтранса» Николая Остюченко, в области заработали девять автостанций.

- Они расположены в Геническе, Новоалексеевке, Новотроицке, Скадовске, Железном Порте, Ивановке, Стрелковом. Пока так, но мы ведем работу, - сказал Остюченко. - Основная задача сегодня - сделать пассажирские перевозки в регионе качественными и комфортными. Необходимо добиться того, чтобы из любых районов региона можно было без проблем добраться до материковой части страны.

По данным Минтранса Херсонской области, сегодня транспортникам уже удалось наладить 50 автобусных маршрутов.

- Я теперь могу чаще ездить к родственникам, которые живут в Новотроицке, - поделилась впечатлениями жительница Геническа Виктория. - Все нравится, все очень удобно.

А ее землячка Валентина с нетерпением ждет, когда автобусы начнут курсировать до Бердянска.

- Да и до Мариуполя, хотелось бы, чтобы пустили автобусы, - отметила она.

Житель же Новотроицка Анатолий сетует на то, что из маленьких населенных пунктов автобусы в другие города выезжают не так часто, как хотелось бы.

А еще херсонцы надеются, что к курортному сезону транспортная система региона будет полностью соответствовать российским стандартам. В регионе уже запущено 60 процентов маршрутов.

Евгения.

- К лету, надеюсь, показатель увеличится до ста! - улыбнулась херсонка Евгения.

Кроме того, в регионе приводят в порядок и транспортные магистрали. Так, по данным Министерства транспорта, отремонтировано покрытие на трассе Р-47 в Новоалексеевке Генического района.

- В министерство и на горячую линию администрации Херсонской области поступали жалобы на этот участок. 16 января автодорожные службы начали там ремонт и уже закончили, - сказали в Минтрансе региона.

КОНКРЕТНО

Расписание отправления автобусов с автостанции в Геническе

Стрелковое: 6.00, 10.00, 13.00, 17.00

Новоалексеевка: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.20

Чонгар (до КПП): 6.30, 9.00, 12.30.

Мелитополь: 7.00, 12.00

Сиваши (кроме вс.): 11.20

Москаленко (вт., пт.): 11.45

Весянка (кроме ср. и сб.): 12.00

Червоное (среда): 12.10

Н. Серогозы: 13.00

Ровное: 13.30

Чкалово: 13.50

Н. Каховка (пн., ср., пт.): 14.00

Расписание отправления автобусов с автостанции в Новоалексеевке

Геническ: 7.00, 7.20, 7.30, 9.00, 11.00 (пн., ср., пт.), 16.15

Н. Троицк: 7.30, 11.50, 14.10

Чкалово: 14.10

Н. Каховка (пн., ср.): 14.30

Расписание отправления автобусов с автостанции в Новотроицкой

Геническ: 7.00, 8.25 (кроме вс.), 10.30

Жданово (кроме вс.): 6.30, 12.45

Чкалово: 6.00, 14.50

Н. Каховка (пн., ср., пт.): 15.10

Расписание отправления автобусов с автостанции Чкалово

Геническ: 6.30, 9.50

Новотроицк: 15.20

Н. Каховка (пн., ср., пт.): 15.40

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