Начинаем готовиться к выборам

Врио губернатора Владимир Сальдо подписал указ о формировании в регионе избирательных комиссий. Это значит, что перед жителями Херсонщины как перед россиянами открывается возможность влиять на то, кто будет принимать законы в стране в ближайшие четыре года: 10 сентября, на которое назначен Единый день голосования, жители страны будут выбирать руководителей некоторых российских регионов, депутатов местных заксобраний, Государственной Думы РФ, а также, предположительно, губернатора Херсонской области.

Избирательная комиссия первого состава в Херсонской области как госорган, действующий на постоянной основе, будет сформирована совсем скоро. Срок, прописанный в указе, - не позднее 10 марта текущего года. А работать она в утвержденном составе будет пять лет.

В актив херсонского избиркома войдут десять человек: пятерых назначит врио губернатора, еще пятерых - главный выборный орган страны, Центральная избирательная комиссия РФ. Такая схема принята потому, что в области пока нет законодательного органа власти, на который обычно ложится задача определять состав избирательной комиссии.

После формирования областной комиссии она не позднее 1 мая сформирует территориальные представительства в районах (опять же сроком на пять лет), а до 15 июля в политическом поле Херсонщины должны появиться и участковые комиссии.

Словом, все сроки прописаны, и впереди - большая кадровая работа.

23 января, через несколько дней после того, как Владимир Сальдо подписал свой указ, ЦИК России объявила о начале приема предложений по кандидатурам в первый состав херсонского избиркома. Кандидатов в избирательную комиссию Херсонщины, кроме их федеральных коллег, могут предлагать любые политические партии и общественные организации. Но у представителей парламентских политических партий, по российскому законодательству, приоритет. Они должны обязательно быть в числе комиссий всех уровней.

Срок, в который партии и общественники должны уложиться и прислать в ЦИК РФ все необходимые документы, касающиеся своих претендентов на место в избиркоме Херсонской области, - меньше месяца, до 21 февраля. Его членами, кстати, могут быть только граждане России.

ДОСЛОВНО

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ:

- Нам часто задают вопрос: зачем формировать комиссии, если во время военного положения проводить выборы нельзя? Однако военное положение не вечно, и как только ситуация позволит проводить выборы, мы должны быть готовы к их проведению. Избирательные права наших граждан, живущих в новых субъектах РФ, должны быть неукоснительно соблюдены.

Это важнейший процесс, и от того, какие люди придут в составы комиссий, насколько ответственно подойдут они к работе, зависит качество предстоящих выборов.