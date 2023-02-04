Здоровый выбор

Вылечить зубы по полису можно даже в частной клинике, главное - к ней прикрепиться.

Как отметили в региональном минздраве, представительства территориальных фондов ОМС откроются в каждом местном райцентре и получат функции страховых медицинских организаций. В полной мере система ОМС в Херсонской области заработает в 2024 году.

Полис ОМС дает право на бесплатные медосмотры, операции, лечение в стационаре, наблюдение во время беременности и родов. По нему можно сдавать анализы, лечить онкозаболевания и получать лекарства из списка жизненно важных.

В каждом регионе нашей страны по полису можно получить следующую помощь в рамках базовой программы: первая медицинская помощь; скорая экстренная и неотложная помощь вне стационара; специализированная высокотехнологичная медпомощь; паллиативная медпомощь неизлечимо больным гражданам. Чтобы медицинские услуги были бесплатными, пациенту необходимо предъявить свой полис.

ЛЕЧЕНИЕ ВАМ ПО ЗУБАМ

Лечение зубов, не говоря уже об имплантации, - сегодня одна из самых обременительных статей расходов. Поэтому многие люди ищут возможность на этом сэкономить. Поможет в этом тот же полис ОМС.

Итак, по полису вы имеете право на: осмотр и консультацию врача; лечение кариеса и его осложнений; удаление постоянного зуба; рентгенографию, ортопантомографию и многое другое. В поликлинике вас обеспечат бесплатным обезболивающим и пломбировочными материалами.

Чтобы иметь право на услуги в рамках ОМС, необходимо выбрать подходящую поликлинику и прикрепиться к ней, и вовсе не обязательно по месту прописки. Если же вам потребуется неотложная помощь, например, лечение острого пульпита или периодонтита, то вы ее получите независимо от места прикрепления. Достаточно вызвать неотложку по номеру 103. Линия работает круглосуточно и бесплатно.

Доступно бесплатное стоматологическое обслуживание и в некоторых частных клиниках. Ознакомиться с их перечнем можно в специальном реестре на сайте Федерального фонда обязательного медстрахования.

ЭКО ПО ПОЛИСУ ВОЗМОЖНО!

Воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением еще несколько лет назад могли лишь единицы из наших соотечественников - процедура весьма дорогостоящая. Но несколько лет назад ее включили в программу ОМС, и теперь при наличии показаний пациенткам ее делают бесплатно. Если у пары есть проблемы с наступлением беременности, им следует обратиться в свою поликлинику. Там в рамках ОМС проведут обследование на выявление причин бесплодия. Диагноз «бесплодие» может быть поставлен, если в течение 12 месяцев при регулярной половой жизни пары беременность не наступила. Для женщин в возрасте старше 35 лет этот срок сокращен до полугода. Если случай требует лечения с помощью ЭКО, документы и результаты обследования пары поступают в специальную комиссию. При ее положительном решении пара самостоятельно выбирает клинику из предложенного списка. Количество процедур для каждой конкретной женщины определяется состоянием ее здоровья. При этом совершенно не важно наличие в семье детей.

СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ РФ - ПОЛУЧИ СТРАХОВКУ

С июля 2022 года в стране ввели полисы нового образца. Сегодня россияне получают не бумажный документ или пластиковую карточку, а уникальный цифровой код, который хранится в электронной базе. Но можно заказать бумажный носитель или же штрих-код, который можно показывать с экрана смартфона или распечатать. Такой же выбор есть и у херсонцев.

На Херсонщине задача выдавать населению полисы ложится на территориальные фонды ОМС. Как написано в официальном ТГ-канале минздрава Херсонской области, через терфонды будут также проводить оплату медицинских услуг клиникам и контролировать качество их работы.

«Территориальные фонды ОМС будут наделены функциями страховых медицинских организаций», - уточняется на ресурсе регионального министерства здравоохранения.

Пока в Херсонской области запущен пилотный проект по созданию полноценной системы обязательного медицинского страхования.

В конце января был зарегистрирован Территориальный ФОМС в Геническе. Однако работу он начнет с конца февраля. А в 2024-м по области уже будет сеть отделений фонда по всей области.

Для оформления полиса жителям Херсонщины нужно будет обратиться в ТФОМС с заявлением. Из документов понадобятся паспорт и СНИЛС. Сразу после обращения заявителю выдадут, если нужно, временный полис ОМС, срок действия которого - 45 календарных дней. По временному документу можно обследоваться и лечиться точно так же, как по постоянному.

Полис пригодится и во время путешествий по России - страховка для таких поездок уже встроена в программу. Если в дороге возникнут проблемы со здоровьем, можно обратиться в местную больницу, травмпункт либо вызвать скорую. Имеющему на руках полис все бесплатные медуслуги доступны в любом регионе страны.

Каждому владельцу полиса ОМС в Херсонской области нужно помнить главное - ТФОМС имеет право проверять качество оказанных медуслуг. Если в поликлинике, к которой прикреплен человек, попытаются отказать в бесплатной помощи, смело жалуйтесь в фонд. В таких спорах он - на стороне пациента.

И еще: новорожденные становятся обладателями полиса по умолчанию. После появления ребенка на свет запись о присвоении ему номера ОМС автоматически вносится в электронную базу данных.

ВНИМАНИЕ!

Адрес Территориального фонда ОМС Херсонской области:

г. Геническ, ул. Соборная, д. 22/8.