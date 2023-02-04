Холод не победит

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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

В Луганскую Народную Республику пришли холода. Тяжелее всего приходится жителям освобожденных в ходе СВО населенных пунктов. Котельные разбиты, коммуникации, и так изношенные из-за бесхозяйственности украинских властей, не держат давление. Строители из других регионов России помогают решать эти проблемы. Так, эксперты Фонда развития территорий предложили пробурить дополнительно 15 новых водных скважин. Это позволит запитать водой блочно-модульные котельные и водонапорные башни для обеспечения Лисичанска, Горского и Золотого теплом и водой, сообщил заместитель председателя правительства РФ, глава наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин. Данные меры позволят вернуть коммунальные блага десяти тысячам жителей ЛНР.

- Продолжаем работу по организации централизованного водо- и теплоснабжения домов и соцобъектов в новых регионах. Коммунальные системы приходится восстанавливать практически с нуля в сложнейших условиях, - отметил Марат Хуснуллин.

Работам препятствуют не только установившиеся морозы, но и обстрелы ВСУ дальнобойным американским оружием. Собственно, именно поэтому не удалось завершить все запланированное до наступления холодов. Но сейчас работы по бурению скважин и установки модульных котельных ведутся.

Виктор Иващенко.

- Если бы не обстрелы ВСУ и старые трубы, всех потребителей мы бы давно подключили. Но если трубы не держат давление теплоносителя (горячей воды. - Ред.), нам остается их только менять, а это требует времени, - говорит инженер-теплотехник Виктор Иващенко.

Необходимое количество модульных котельных уже доставлено. Они могут работать практически на любом виде топлива и в случае прекращения электроснабжения их можно запитать от генератора.

После проведения всех необходимых работ к теплу начнут подключать многоквартирные дома и объекты социального назначения. Всего их 214.

ПрОРЫВОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ

Ремонтники из других регионов РФ помогают решать проблемы с теплом в каждом населенном пункте ЛНР. В частности, специалисты из Республики Башкортостан модернизировали центральную насосную станцию в городе Красный Луч. Были заменены насосное оборудование, запорная арматура, провода, кабели и т. п.

Дмитрий Бидлюченко.

- Теперь прорывов будет меньше. Мы работали так, чтобы не останавливать объект. Вода продолжала подаваться потребителям, в том числе и на котельные, - рассказал представитель предприятия «Лугансквода» Дмитрий Бидлюченко.

Рабочие из Новосибирской области помогли подготовить к отопительному сезону 49 объектов в Беловодском районе.

- Поставили новые котлы, заменили трубы, насосы и другие агрегаты. Тепло и воду получили 12 школ и восемь детских садов, - уточнил строитель из Новосибирска Олег Бойко.

В планах - восстановление корпусов центральной районной больницы (ЦРБ) поселка городского типа Беловодск, которые сильно пострадали от обстрелов ВСУ. Все трубы и батареи, отопление придется заменить. Затем приведут в порядок местный сельхозтехникум. Ремонтники из Тюменской области установили модульную котельную на территории центральной городской многопрофильной больницы в Краснодоне. Этот город прославлен упоминанием в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия». Он пострадал от обстрелов украинских националистов. Но новое оборудование из России принесло тепло тем жителям, которых не могли согреть имеющиеся котельные.