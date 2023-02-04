Что с водоснабжением?

На водоводах в ЛНР изношенные трубы меняют на новые - пластиковые. Фото: ГУП «Лугансквода»

На минувшей неделе в районе села Карпаты Перевальского района специалисты ГУП «Лугансквода» отремонтировали основные магистральные водоводы: устранили утечки.

АВАРИИ УСТРАНЯЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

- На месте утечки работали две бригады Алчевского управления предприятия. Еще одна трудилась на Хорошанском участке, - рассказал специалист по связям с общественностью и прессой ГУП «Лугансквода» Дмитрий Бидлюченко.

В течение дня на водоводе устранили пять утечек. По словам Бидлюченко, основная причина прорывов - износ магистрали, построенной в 1960-х годах.

- Протяженность этого водовода - 20 километров. Периодически возникают прорывы и аварии. Мы стараемся реагировать сразу, в любое время суток. Пока утечка не устранена, специалисты не уходят, - подчеркнул представитель «Луганскводы».

В тот же день специалисты устраняли аварию на Новосветловском магистральном водоводе, из-за которой воды не было в Свердловске и районе, Ровеньках и Краснодонском районе.

КОММУНИКАЦИИ ИЗНОШЕНЫ НА 80 ПРОЦЕНТОВ

Аварии на водоводах ЛНР случаются ежедневно. Из-за них без воды остаются жители десятков городов, сел и поселков. Проблемы с водоснабжением периодически возникают и в Луганске.

Изношенные коммуникации - это «наследство», которое досталось молодой республике от украинского государства. Система водопроводов строилась

в 30 - 50-х годах прошлого столетия, и сейчас она изношена на 80 процентов.

- Общая протяженность сетей водоснабжения, которые обслуживает «Лугансквода», - более 7,2 тыс. км. Прорывов очень много, - сказал Дмитрий Бидлюченко.

В минувшем году коммунальщики заменили почти 120 км аварийных трубопроводов. Где-то коммуникации отремонтировали, где-то проложили заново. Эти работы выполнялись в рамках государственных республиканских программ, при поддержке других регионов России.

Специалисты «Луганскводы» ежедневно в авральном режиме устраняют прорывы.

МОСКВА - ЗА НАС!

Как отметил и. о. генерального директора «Луганскводы» Александр Сундеев, в окрестностях Ровенек, Свердловска, Красного Луча, Антрацита, Кировска, Брянки, Стаханова, а также Перевальского района собственные источники питьевого водоснабжения практически отсутствуют. Туда доставляют воду, которую добывают в Северском Донце. А это 70 - 100 км через систему магистральных насосных станций и водоводов!

Исправить ситуацию помогли специалисты из других регионов России и Военно-строительного комплекса Минобороны РФ, построив насосную станцию для перекачивания воды и новый 40-километровый водовод. Через две реки, автомобильные и железнодорожные пути, скальные породы.

В восстановлении водоснабжения Луганска большую помощь оказали московские специалисты - мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.

Изношенность труб в столице ЛНР составляла более 70 процентов, они капитально не ремонтировались с 60 - 70-х годов прошлого века. Половина воды уходила в землю через дырявые трубы. Качество тоже оставляло желать лучшего.

А на базе Луганского водоканала открылся филиал «Мосводоканала». Столичные специалисты, которые там работают, уже восстановили две водозаборные станции в Луганске, отремонтировали более 50 км труб.

- Всю жизнь прожил в Луганске. Никогда не думал, что такое вообще может быть и у нас в городе, - поделился учитель школы № 29 Владимир Улезько. - Трубу поменяли, была гнилая металлическая. Вместо нее поставили пластиковую, и проблемы закончились с протеканиями.

В подвале Луганской многопрофильной больницы № 7 теперь чисто и сухо. Московские коммунальщики поменяли там все трубы, смесители. Кроме этого проложили еще и новые кислородные трубы. В пандемию больница столкнулась с проблемой подачи кислорода в палаты. Больше такого не будет.

Кроме этого, рабочие из Москвы восстановили около двух десятков скважин на Петровском, Айдарском водозаборах и водозаборе в городе Счастье: все они связаны с подачей воды на Луганск.

КСТАТИ

87 процентов воды в ЛНР добывается из подземных водозаборов, а также в бассейне реки Северский Донец и ее притоков. Остальная вода поступает из открытых источников Яновского и Елизаветинского водохранилищ, после очистки на двух фильтровальных станциях. Последнее специалисты министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, а также Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов России на днях обследовали. Здесь планируется реконструкция в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», - рассказали в министерстве, чьи сотрудники приняли участие в комиссионном обследовании объекта.