БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Полуфиналистка дончанка Анна Абросимова рассказала «Комсомолке», что Донецк для нее - фундамент, опора и стержень. Из-за частых и сильных обстрелов со стороны Украины девушка временно покинула свой дом и уже полгода живет и работает в Ростове, но ни на день не забывает о родине.

Анна Абросимова.

- Вынужденный переезд закалил меня, сделал сильнее. Теперь я точно знаю, в донецком характере есть особенная черта - это стойкость, как у первоклассной стали, которая не гнется и не дает трещин. Пожив вдали от родного города, я поняла, насколько сильно люблю Донецк и хочу туда вернуться, - призналась Анна. - Наши люди, живущие в республике, - это одна большая семья, а близкие люди должны помогать друг другу и всегда быть рядом. Именно поэтому я считаю своим долгом сделать что-то важное и ценное для своей родины, для своего города и государства.

Участие в проекте «Лидеры возрождения» для Анны - возможность продвигать приоритеты госполитики в воспитании молодежи Донбасса.

- Думаю, от каждого из нас зависит победа и будущее,- подчеркнула полуфиналистка «Лидеров возрождения». Необходимо поддерживать духовно-нравственное состояние наших детей. Последствия военных действий оставили отпечаток в их психике. Наша задача - помочь им восстановиться.

СИЛА В КНИГАХ

Среди полуфиналистов - и главный специалист отдела методологии Центрального республиканского банка ДНР Ольга Лопухина. Она знает, как развивать финансовую сферу региона.

Ольга Лопухина.

- Некоторые предложения я уже излагала более подробно своему непосредственному руководству, но так как в тот момент ДНР еще не была официально признана РФ, дальше идей дело не пошло. Благодаря вхождению региона в состав Российской Федерации появилась возможность их постепенно реализовать, - уверена Ольга. - Например, векселя - самый простой и универсальный инструмент в наших условиях. Простые и переводные векселя помогут урегулировать расчеты. Также важно создание комплексной кредитно-депозитной системы.

Еще одна полуфиналистка - замдиректора Донецкой республиканской библиотеки для детей имени С. М. Кирова Ольга Бабченко.

Ольга Бабченко.

- Я много лет работаю в детской библиотеке, - рассказала она. - Работа с детьми позволяет взглянуть на мир другими глазами, ведь дети, даже в такое сложное время, излучают позитив и искреннюю веру в счастливое и мирное будущее, чего нам, взрослым, подчас очень не хватает. В последние годы я часто занималась проектами, направленными на популяризацию книги и чтения среди детей и подростков, на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

МАЙОР В ДЕЛЕ

Внести свой вклад в развитие родной республики желает также майор Вооруженных сил РФ, замкомандира по работе с личным составом Роман Марченко, который считает, что для возрождения мирной жизни ДНР нуждается в патриотически настроенных лидерах.

- Очень рассчитываю на очные этапы конкурса - это не только уникальная возможность оценить свои знания, но и шанс работать с лучшими управленцами страны, учиться у них, - сказал он.

ДОСЛОВНО

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики:

- Всего для участия в конкурсе было подано около пяти тысяч заявок. Благодарю участников и всех причастных к его организации. Особенная благодарность военнослужащим, которые смогли найти возможность и приняли участие в «Лидерах возрождения». Многие бойцы с честью прошли первый этап конкурса - дистанционные испытания. Им так же, как их дедам и прадедам при восстановлении страны после Великой Отечественной войны, не будет равных, когда они после победы вернутся к управлению мирной жизнью.

СПРАВКА «КП»

Кадровый конкурс «Лидеры возрождения» продолжается. Прошедшие полуфиналы участники еще встретятся в финале. Напомним, что конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в новых регионах РФ: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Цель проекта - поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей. Победители получат по одному миллиону рублей на персонально выбранную образовательную программу. А все финалисты войдут в кадровый резерв своего региона, в которого в последующем будут назначаться на руководящие должности.