Бои широкого значения

Активные наступательные действия российских подразделений в зоне спецоперации в начале 2023 года уже привели к освобождению от частей ВСУ и иностранных наемников Соледара. Сейчас идут ожесточенные бои вокруг Угледара, в Артемовске, Марьинке, освобождаются населенные пункты Запорожской области.

ШТУРМУЕМ УГЛЕДАР

В Киеве, который в январе сотрясали коррупционные и кадровые скандалы, сдачу Соледара вынуждены были признать лишь через две недели после того, как это произошло в реальном времени. Ну, а в последних числах января неутомимым спикерам режима Зеленского приходилось делать вид, что и под Угледаром «воины света» играют в неистребимых терминаторов. То есть, как бы «не отступали, и не сдавались». Хотя факты говорили об обратном.

Вот как ситуацию под Угледаром в последние дни января охарактеризовал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

- Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города, - сообщил Гагин. - Сейчас заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу. Там сегодня идут тяжелые бои.

Штурм Угледара осложняет наличие большой промышленной зоны, которую украинские войска пытаются использовать так же, как солевые шахты Соледара или подземелья комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Другой представитель Донецкой администрации, Игорь Кимаковский, сообщил, что личный состав противника в Угледаре и окрестностях представляет собой «пестрое лоскутное одеяло». Командование ВСУ согнало в данный район представителей самых разных подразделений. Зачастую между ними отсутствует какая-либо коммуникация и нет прямого взаимодействия пехоты, артиллерии, танкистов и разведки.

По словам Кимаковского, основная задача союзных сил заключается не в лобовой атаке данного населенного пункта, а в том, чтобы взять город в клещи - по аналогии с уже освобожденным ранее Соледаром.

По словам военкоров, наши силы достаточно глубоко «вгрызлись» в этот район. Активная работа артиллерии и танков идет с обеих сторон. По данным Минобороны РФ, в ходе штурма украинских позиций в районе Угледара бойцами 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота была взята в плен группа украинских солдат.

Вообще же в штурме Угледара, кроме морпехов Тихоокеанского флота, участвуют донецкое ОБТФ «Каскад» и БАРСы. Поступает информация, что 72-я бригада «Черных запорожцев» ВСУ несет значительные потери и сдает свои позиции. В последние дни украинское командование лихорадочно искало, кого можно кинуть на Угледар, чтобы заткнуть бреши в обороне.

Российское оборонное ведомство подтверждало информацию с мест о том, что с 28 по 29 января в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики были уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника только за сутки на данных направлениях составили до роты военнослужащих убитыми и ранеными.

ПОЛУЧИТЕ «ЛАНЦЕТОМ» ПО САУ!

Оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» в эти дни при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожило норвежскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку M109A3GN украинской армии. Это случилось около Богоявленки - как раз в районе Угледара. Наш беспилотный барражирующий боеприпас разработан входящей в концерн «Калашников» компанией ZALA для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника. И функцию свою в Донбассе выполняет весьма эффективно. При дальности полета различных модификаций «Ланцета» от 40 до 70 километров он может нести до 5 килограммов боевой нагрузки - этого вполне достаточно для уничтожения и САУ, и танков.

А модернизированные противотанковые пушки «Рапиры» 132-й бригады ДНР исправно убирают с нашей дороги не только тяжелую бронетехнику украинских националистов. Артиллеристы 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее 3-я бригада НМ ДНР) практически круглые сутки работают по целям противника, прикрывая продвижение российских войск вперед. Батарея «Рапир» наносит удары по укрепрайонам, огневым точкам и живой силе противника. Бронебойные снаряды эффективно бьют на 3 километра, осколочно-фугасные - более чем на 8 км.

Ну а российские ударные вертолеты Ка-52 методично уничтожают технику ВСУ, в частности, в районе Кременной. Здесь вертолетчики поражают противника ракетами 9М127-1 «Вихрь-1». Этот противотанковый ракетный комплекс используют и вертушки Ка-50, и штурмовики Су-25Т и Су-39: сверхзвуковая ракета 9М127 управляется по лучу лазера, она достаточно быстрая и точная, чтобы наверняка поразить цель и уйти из-под огня ПВО противника.