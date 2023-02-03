Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей

Симферополь. Участница волонтерского творческого дома во время пошива одежды для участников СВО. Фото: Галина Амарандо/Крымская газета/ТАСС

МОБИЛИЗОВАННЫЕ И ДОБРОВОЛЬЦЫ - СТАТУС ЕДИН

Согласно Указу Президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» мобилизованным присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Это значит, что им положены все выплаты и льготы, что и военнослужащим, в том числе: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, обязательное государственное страхование и ряд других дополнительных социальных гарантий.

Кроме того, участники СВО получают статус ветеранов боевых действий. Ветеран боевых действий получает ежемесячные выплаты (3481 рубль), бесплатный проезд, 50% оплаты коммунальных услуг, путевки в санаторий, оплату лекарств и протезов, налоговые и земельные льготы, другие возможности первоочередного медицинского и социального обеспечения. Статус ветерана боевых действий получат и добровольцы, которые сами пришли в военкомат или добровольческое подразделение. Ранее Президентом России был подписан закон, закрепляющий статус добровольческих формирований. Их участникам также положены все выплаты и льготы, что получают военные.

ЗА ВОИНОМ СОХРАНЯТ РАБОЧЕЕ МЕСТО

В новом Трудовом кодексе предусмотрены особенности трудового взаимодействия с гражданами на период мобилизации. На время службы с мобилизованными трудовой договор не прекращается, а приостанавливается. Кроме того, за работником сохраняется место работы и должность, и этот период засчитают в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.

Срок военной службы включат в страховой стаж для будущей пенсии и участникам добровольческих подразделений.

Еще важная деталь: для предпринимателей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, продлены сроки предоставления налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС) и бухгалтерской отчетности. Они также имеют право получить кредитные каникулы и передать свои организации в доверительное управление.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Все выплаты, которые получают мобилизованные и добровольцы, военнослужащие-контрактники, задействованные в СВО, освобождены от НДФЛ. Не облагаются подоходным налогом суточные тем, кто находится в командировке на территориях новых регионов страны.

Участников СВО освободили от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, выплат за просрочки по взносам за капитальный ремонт в многоквартирном доме. Они, как и их семьи, смогут воспользоваться кредитными каникулами. Услуга распространяется на все кредиты, займы и ипотеку, которые были взяты до дня участия в специальной военной операции или до подписания контракта добровольцем.

Такие отсрочки действительны на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Если мобилизованный в это время заболел или получил ранение, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале. Если военнослужащий погибнет или получит инвалидность первой группы, то все его долги полностью спишут за счет государства.

Кроме того, в отношении мобилизованных и добровольцев приостановлено судопроизводство (это не затронет обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Госдуме России предложили в рамках денацификации образования в каждой школе на освобожденных территориях включить в педагогический состав ветеранов и участников специальной военной операции. Также на освобожденных территориях будут пересмотрены учебные программы.