Так закаляется сталь

СТУДЕНТ-ФРОНТОВИК

Студент магистратуры Луганского государственного педагогического университета Владислав Олейник, добровольцем участвовавший в спецоперации, поблагодарил главу страны за отсрочку для студентов.

- Много делается для адаптации вернувшихся ребят. Благодаря проекту «Университетские смены» у них появилась возможность восстановиться и вернуться к привычной жизни. Они участвуют в спортивных мероприятиях, экскурсиях, в образовательных классах, посвященных истории России и ее культуре. Уже 200 демобилизованных студентов из Луганской и Донецкой республик приняли участие. Уверен, вместе мы продолжим вносить вклад в общую победу - каждый на своем поприще, - рассказал президенту Олейник.

Владислав Олейник.

Магистрант признался, что мечтает в будущем работать в ФСБ.

- Будете там заниматься педагогической деятельностью? - с улыбкой уточнил Путин.

- Нет, трудиться на благо своей страны, - заверил парень.

- Конечно, такие люди востребованы и нужны будут и в спецслужбах, и в ФСБ. Жалко только, что вы не хотите посвятить свою жизнь педагогической работе, потому что такие парни нужны в педагогике, нужны в школах, в высших учебных заведениях. Тем не менее выбор должен быть сделан по зову сердца, - ответил президент.

Президент поблагодарил Владислава за его службу в народной милиции ЛНР.

- Когда молодые люди, такие как вы, с оружием в руках отстаивают интересы своей и малой, и большой Родины, делают это сознательно, - это чрезвычайно важно.

Глава государства отметил, что участие в боевых действиях сильно меняет людей. Но только так по-настоящему закаляется характер.

- Я думаю, что вы со мной согласитесь, что до того, как вы приняли участие в боевых действиях, и после этого все-таки наверняка внутренне вы сильно изменились. Это (внутренние перемены. - Ред.) может понять только человек, который сам рискует жизнью, по-другому сталь не закаляется. Это совершенно очевидные вещи, - заявил президент.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

В зоне СВО нынешний магистрант вместе со своим подразделением помогал освобождать Рубежное. А потом удерживал позиции по направлению к оккупированному на то время Лисичанску. Награжден медалью «За отвагу».

- Мне до сих пор не верится, что эта встреча действительно произошла, - рассказал «КП» Владислав Олейник. - Когда мне сообщили о моем участии в мероприятии, я понимал, что это большая честь и огромная ответственность: достойно представить свою альма матер, выступить представителем демобилизованных студентов и всей нашей республики.

Атмосфера во время встречи была очень дружественной и позитивной. Президент открыт в общении, вникает в каждое выступление, дает обширные комментарии и готов помочь всей молодежи в решении волнующих ее вопросов. Надеюсь, что моя встреча с главой государства не последняя, и мне не раз удастся увидеть его вживую и пообщаться.

Владислав уверен, что настоящие патриоты, каждый на своем поприще, ежедневно вносят свой вклад в приближение общей победы.

- Я горжусь тем, что могу получать свою профессию и работать на благо Родины и ее народа, - сказал наш герой, девять месяцев воевавший на фронте.

За кадром

Когда завершилась открытая часть встречи, Владимир Путин снова подошел к Владиславу Олейнику и тепло обнял как родного сына.