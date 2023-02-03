Дружинников вызывали?

Для подготовки дружинников военный врач проводит специальный тренинг по тактической медицине.

- Я всегда был приверженцем высказывания: «Где родился - там и пригодился», но на самом деле это большая мотивация, что у себя дома ты со своей командой делаешь действительно правильные вещи, развиваешь молодежь и помогаешь нуждающимся, - так говорит о своей миссии, о выбранной стезе Владимир Тараненко, руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ и масштабного проекта «Народная дружина».

Владимир Тараненко. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вместе со своими единомышленниками - парнями и девушками, которым небезразлично будущее родной земли и соотечественников, они решили возродить патриотический проект и заявили его в Фонд президентских грантов. Пронизанный гуманистическими идеями и такой востребованный в нынешнем обществе, он успешно прошел конкурсный отбор и получил необходимое финансирование.

Больше, чем охрана порядка

Старшее поколение россиян, безусловно, помнит времена, когда женщины и мужчины с красными повязками на рукаве очищали города и поселки от антисоциальных элементов. Тогда по ночам на улицах Советского Союза было спокойно, потому что каждый алкоголик и хулиган знал: под деревом может таиться народный дружинник.

- Мы наблюдаем за соблюдением правопорядка. Когда замечаем нарушения, подходим и делаем замечание. Если не прислушиваются или правонарушение существенное, то документируем и оперативно сообщаем в полицию. Еще оказываем первую медицинскую помощь тем, кому стало плохо в общественных местах, - делятся участники проекта.

Сегодня деятельность, которой занимаются новые российские дружинники, значительно шире, чем охрана порядка.

- У нас три основных направления деятельности - развитие и популяризация спорта, добровольчество, когда мы помогаем социально нуждающимся категориям, и содействие в охране общественного порядка силовым органам, - рассказывает Владимир.

Проект стремительно разрастается - на начало 2023 года география добрых дел «Народной дружины» охватывает уже Запорожскую область, Херсонщину и ДНР.

- Мы работаем на благо жителей России, и это немаловажно. У нас принцип довольно простой, как в Советском Союзе было: «Родина сказала: «Надо!» - комсомол ответил: «Есть!» Надо будет ехать помогать в другой регион, никто вопросов задавать не будет, а встанут и поедут. Собственно, мы так и делаем.

Спорт вместо пива

Единая цель объединила вокруг себя школьников, студентов, рабочую молодежь и людей среднего возраста. «Здоровая республика начинается со здоровой молодежи», - так считают участники проекта. Вместе они организуют и принимают участие в таких ярких и увлекательных спортивных мероприятиях, как турниры по футболу и баскетболу, ММА и боксу, фестиваль уличных видов спорта «Террикон», акция «Зарядка РФ» и многих других. Из-за украинской агрессии на освобожденных территориях разрушены или повреждены площадки и спорт-

школы и у многих людей просто нет ресурсов для занятий спортом. А благодаря проекту они получили возможность бесплатно заниматься любимыми видами спорта в секциях и залах. В течение года проходит более 500 регулярных тренировок по разным видам спорта для местных жителей и активистов.

Таким образом, волонтеры показывают отличный пример здорового образа жизни подрастающему поколению. Одновременно они вовлекают в общественную деятельность трудных подростков, помогая им социализироваться и выработать полезные привычки.

- К нам идут ребята реализовать свой гражданский долг, - считает Владимир Тараненко. - Они хотят, чтобы молодежь не пила пиво на лавочках, а занималась спортом, чтобы модным было помогать людям.

Помощь с доставкой в регион

Особенно важным направлением своей работы дружинники считают безвозмездную помощь пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и пострадавшим от действий ВСУ. После поступления заявки на горячую линию оперштаба сведения передают в центральный штаб «Народной дружины». А уже на местах исходя из поставленной задачи решается, сколько активистов нужно привлечь и какой инвентарь использовать пригодится. Не хуже тимуровцев волонтеры проекта оперативно доставляют нуждающимся гуманитарные наборы, воду и медикаменты, помогают в уборке придомовых территорий и по хозяйству, например, своими руками рубят старикам дрова, перекрывают крыши, восстанавливают и красят заборы, стеклят выбитые из-за обстрелов окна.

Сегодня народные дружинники красные повязки уже не носят, но со своей миссией по охране порядка и помощи нуждающимся землякам справляются на отлично. Фото: «https://t.me/vataranenko» \t «_blank» t.me/vataranenko

В Запорожскую область волонтеры регулярно доставляют разноплановую гуманитарную помощь. Сейчас, во время холодов, военнослужащих обеспечивают теплыми вещами и буржуйками. Мирному населению привозят продуктовые наборы, техническую и питьевую воду, обогреватели, детскую одежду и обувь. Если возникает необходимость, дружинники организовывают эвакуацию людей. Операция может продолжаться до нескольких недель, но дело всегда доводится до конца, пока последний человек не оказывается в безопасности. Известно, что существенную помощь при этом волонтерам проекта оказывают активисты Народного фронта.

Надеемся, что проект будут пополнять новые участники - молодые, полные идей и энергии ребята, патриотично настроенные и готовые работать на благо своей страны.

ВАЖНО!

Вступить в «Народную дружину» может любой человек в возрасте от 16 до 70 лет. Для этого необходимо обратиться в местный штаб общественной организации и заполнить анкету.

- Но все же мы живем в век информационных технологий, поэтому во всех наших сообществах также представлена онлайн-форма заявления, - рассказывает руководитель проекта Владимир Тараненко. - После чего с вами свяжутся представители центрального штаба, познакомят со старшим дружинником и расскажут все необходимое для того, чтобы стать полноценным нашим членом.

Однако, поскольку дружинник должен быть выносливым и спортивно подготовленным, будьте готовы к тому, что придется выполнить нормы ГТО и сдать тест по методическому материалу дружины.

- Если человек, скажем так, физически слабо подготовлен, то для этого на базе наших местных штабов проходят тренировки со старшим дружинником, на которых вас подготовят к выполнению этих норм. Также у нас проходит теоретическая подготовка, после которой вы сможете сдать тест по методическому материалу, - поясняет Владимир.

КСТАТИ

Действует у «Народной дружины» и своя программа лояльности. Волонтеры проекта посещают культурно-массовые мероприятия и могут заниматься в спортклубах бесплатно или с хорошей скидкой. Все участники, получившие удостоверение, становятся обладателями мерча.

СПРАВКА «КП»

В начале декабря 2022 года на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022 руководитель «Народной дружины» Владимир Тараненко получил из рук

Владимира Путина награду «Волонтер года». В рамках проекта Владимир вместе со своей командой доставлял гуманитарные грузы и эвакуировал более 30 тысяч жителей.

- Спасибо за поддержку волонтерского движения. Спасибо за то, что мы наконец-то дома, - сказал Владимир Тараненко Президенту России. - Награда - доказательство того, что мы делаем это не зря. Это заслуга большой команды людей, с которыми я иду плечом к плечу. Иду с ними вперед, с настоящими патриотами своей Родины.