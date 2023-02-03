Школьников Запорожской области накормят бесплатно

Власти Запорожской области намерены обеспечить бесплатным питанием всех школьников региона. По словам врио губернатора Евгения Балицкого, запрос на это сейчас есть.

- Быстро сделать это, конечно, не получится, но мы прорабатываем механизмы. Сейчас мы эту книгу реальности не читаем, а пишем и ищем новые возможности, - отметил Балицкий.

Сейчас льготное питание для школьников уже есть - это касается ребят из многодетных семей, тех, у кого только один родитель. Бесплатно питаются и ученики 1 - 4-х классов в школах, и все воспитанники детских садов. В 2023 году такая мера социальной поддержки действует по всей России: все школы во всех регионах должны обеспечить школьников начальных классов одним горячим приемом пищи в день и как минимум одним горячим напитком. Это может быть по выбору обед с супом или завтрак с горячей кашей.

Бесплатное двухразовое питание сейчас получают дети с ограниченными возможностями здоровья и малоимущие. Сами жители Запорожской области говорят, что введение бесплатного школьного питания для всех детей будет очень своевременным и нужным шагом.

- Конечно, очень важно, чтобы дети, получая знания в школе, могли правильно питаться здоровой пищей. И если такую заботу на себя возьмет государство, это настоящий подарок семьям, где больше одного школьника, - говорит жительница Мелитополя Галина.

Ранее председатель правительства региона Антон Кольцов сообщил, что все 173 школы в Запорожской области, включая 13, которые начали работать уже после 1 сентября, обеспечены бесплатным горячим питанием для учеников начальных классов.