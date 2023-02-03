Вместе мы - сила

Трубы обновили на участке в 1,5 километра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВЕТЛЫЕ УЛИЦЫ, ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ И РОДДОМА

Тверские шефы помогают в благоустройстве Дмитровки. Это село в Бердянском районе начинает «выходить из сумрака». Впервые за последние пять лет местные жители увидели энергетиков, которые взялись за уличное освещение.

- Нашей основной задачей было не только газифицировать дома, но и наладить освещение на улицах. Ведь с 2017 года вообще никаких работ по уличному освещению не проводилось. Изменения произошли лишь с приходом России. С помощью наших шефов, за что им спасибо огромное, мы теперь можем дальше работать над улучшением жизни людей, - говорит заместитель главы Дмитровской объединенной территориальной общины Любовь Кись.

По словам Любови Кись, об уличном освещении в селе не вспоминали последние пять лет. Фото: t.me/ZaTV_Media

По нескольким основным улицам Дмитровки - Тетериной и Космической - местные жители вечером старались не ходить. После заката эти улицы погружались в темноту. Фонарные столбы вроде есть, но в некоторых отсутствовали светильники. Но даже там, где они были, проблема с лампами - либо перегорели, либо их нет. Теперь же, по словам Любови Кись, обе улицы полностью освещены.

Новая власть позаботилась и о том, чтобы досуг жителей села был комфортным. Шефы из Твери помогли отремонтировать местный Дом культуры. Здание построено 60 лет назад. За это время серьезную реконструкцию здесь не проводили. Теперь же помещения соответствуют всем требованиям. Так, в основном зале установили новую сцену. А в кабинете вокала покрасили стены и постелили фанерный пол. Такая поверхность, по словам специалистов, хорошо подходит для записи большинства акустических инструментов.

- С Россией у нас все получится! Мы очень рады! - добавляет Любовь Кись.

А в Токмаке, например, рабочие из Пензенской области восстанавливают здание роддома, которое варварски обстреляли ВСУ. Атака была ранним утром 3 января. Огонь велся по городской больнице, а именно по зданию, в котором располагалась операционная. Сильно пострадало и здание роддома. Ударной волной выбило стекла. Осколки разлетелись на несколько десятков метров. Сейчас специалисты как раз взялись за восстановление окон.

- Доставлены окна для замены поврежденных ранее, - рассказали в администрации Токмака. - На данный момент ведутся работы по восстановлению теплового контура.

ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ - БЫТЬ

С прошлого года Удмуртская Республика занимает второе место по индексу промышленного производства. Потому этот регион - отличный пример для подражания. Областной минпромэнерго и минпромторг Удмуртии определили основные направления для совместной работы. В планах - создание совместных рабочих групп для укрепления связей.

- Будут создаваться межрегиональные промышленные кластеры, чтобы повысить конкурентоспособность и развить потенциал нашего региона и Удмуртии, - объясняют в министерстве промышленности и энергетики Запорожской области. - А еще специалисты проанализируют и выявленные кооперационные связи предприятий, чтобы реализовать политику импортозамещения. В ближайшее время будут заключены стратегические соглашения о сотрудничестве с конкретными предприятиями шефов и подшефных.

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Меняют устаревшие коммуникации

Несмотря на то что на улице зима, в селе Ромашки Мелитопольского района вовсю работают коммунальщики. Здесь полностью заменили водопровод, который питал весь населенный пункт. Стоит сказать, это первое село в районе, где проводятся настолько масштабные работы.

Помощь в прокладке новых труб оказывала бригада из Севастополя. На объект приехали 12 рабочих, которые и обновили водопровод на участке в полтора километра. По словам рабочих, холода никак не отразятся на качестве работ. Так что жители Ромашек могут не переживать - все коммуникации теперь в порядке.

Андрей Сигута.

- Эти работы я бы охарактеризовал двумя словами - сплоченность и взаимопомощь. Плечом к плечу с местными специалистами работали их коллеги из Севастополя. Технику и рабочих в Ромашки помог организовать глава Веселовского сельского поселения Владимир Мацак. Вот это и есть командная работа, - сказал глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

В течение трех лет такая же масштабная модернизация ждет водопроводную сеть всего Мелитопольского района.