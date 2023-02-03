Топлива хватит на всех

На льготную выдачу угля и дров могут рассчитывать незащищенные слои населения.

Запорожская область обеспечена достаточным количеством твердого топлива: в запасе есть уголь, дрова и пеллеты. Специальные площадки для хранения контролируются главами районных администраций. В 52 точках ежедневно выгружают, разбирают и направляют горючие вещества нуждающимся в отоплении домов.

- На льготную выдачу угля и дров могут рассчитывать незащищенные слои населения: пенсионерам, инвалидам и многодетным выдаем твердое топливо бесплатно, - сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Право на льготы есть у незащищенного слоя населения, чьи дома не имеют централизованного отопления и не были подключены к системе газоснабжения в отопительный период.

Талоны на твердое топливо выдают в Запорожской области до 15 апреля.

На сегодняшний день в регион поступило 65,7 тонны угля, 6,8 кубического метра дров и 4,4 тонны пеллет.

Кто получит уголь бесплатно?

Ветераны ВОВ (инвалиды войны, участники боевых действий, участники войны);

лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы 1-й и 2-й категорий;

многодетные семьи;

пенсионеры старше 77 лет;

инвалиды I - III групп;

вдовы или вдовцы, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью до 18 лет.

СКАЗАНО

Андрей СИГУТА, глава Мелитопольского района:

- На протяжении многих лет независимости Украины страна теряла государственность. Одним из признаков была потеря такого понимания, как государственный резерв. В 2020 году был ликвидирован последний госрезерв. Когда началась спецоперация, люди столкнулись с такой проблемой, когда весь продуктовый и топливный запас ограничивался полками магазинов и заправочными станциями. В силу того, что хранилища, которые были созданы при советской власти использовались не по назначению, в частности, для хранения сельхозхимии, это привело к корродированию емкостей, ржавые резервуары стали непригодны для хранения ГСМ. Помимо этого, была разукомплектация емкостей и нефтебаз. То, что получили в наследство новые власти, оказалось невозможным для эксплуатации. А вот в России существует понятие государственного резерва, это правильно и нормально, когда государство беспокоится о своих граждан. Поэтому небольшими партиями был сформирован топливный запас, который обеспечивает безопасность нашего региона.