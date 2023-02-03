В Запорожской области восстанавливают больницы и строят новые водопроводные сети

Фото: Пресс-служба администрации Запорожской области

Газ в каждый дом

В дома жителей начал поступать газ. Самые активные работы по восстановлению сетей ведутся сейчас в Васильевском и Пологовском районах на участках Токмакского и Каменка-Днепровского управлений газового хозяйства. Специалистам удалось запустить топливо в 600 зданий. Но газопроводы то и дело повреждают вооруженные силы украинской стороны. Только с момента возобновления газоснабжения было отремонтировано более 50 поврежденных участков.

- На участках, где из-за большого количества повреждений нецелесообразно заниматься ремонтом, специалисты ГУП «Мелитопольгаз» прокладывают новые газопроводы. В Васильевском районе, чтобы подать газ к четырем населенным пунктам, было проложено дополнительно около двух километров газопровода, - отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Работы не останавливаются с наступлением холодов. В 15 городах и поселках региона построены уличные распределительные газопроводы, чтобы повысить доступность голубого топлива для местных жителей. Для руководства районных администраций - это первоочередная задача.

Новые фасады и крыши для больниц

Более 20 медицинских учреждений области приводят в порядок после обстрелов ВСУ. Фасады больниц ремонтируют, меняют двери и крыши. Внутри зданий тоже кипит работа. Обновляются поврежденные электропроводки, системы отопления и водоснабжения. Руководство региона заявляет, что это только начало. В следующем году областное здравоохранение ждут грандиозные изменения.

- У нас большие планы по восстановлению материально-технической базы. И я думаю, что происходящие перемены получат позитивную оценку жителей Запорожской области, - отметил глава министерства здравоохранения Запорожской области Борис Александров.

Проблема и решение.

Ранее все больницы и поликлиники региона были национализированы, а имущество медучреждений поставлено на учет. Это позволит грамотно распределять финансирование и улучшит оказание врачебной помощи людям.

Глобальная реконструкция водных сетей

Одна из давних проблем Мелитопольского района - износ водовода. Местные жители постоянно жаловались на аварии, из-за которых они сидели без воды по несколько дней. Но и эта проблема сегодня решается: водная магистраль протяженностью около 150 км от Акимовки до Бердянска будет отремонтирована в ближайшее время. Это значит, что поставки будут бесперебойными, а качество воды значительно улучшится.

- При киевском режиме местные жители сталкивались с постоянной проблемой - за воду платят, а подается она только через несколько дней. Причиной являлись прорывы из-за износа магистральных труб и частных недобросовестных организаций, являющихся владельцами водоканала, - рассказал глава администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Андрей Сигута.

Ремонтные работы в Мелитопольском районе стартовали с села Владимировка Запорожской области. Планируется, что к построенному водопроводу будут подключать новых потребителей. Всего за три года в муниципалитете хотят заменить все водопроводные сети.

Ромашки зацветут

Старожилы села Ромашки Новенского сельского поселения и не помнят, когда жили без перебоев с водой. Она пропадала часто и была не лучшего качества. В этом году все изменится. Латать дыры больше не планируют. Специалисты заменят всю трубопроводную систему в населенном пункте.

- Всего в процессе работ проложат 1500 метров труб. Благодаря поддержке севастопольской бригады прокладка водовода продвигается успешно, - отметил глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

Сейчас объект возводят 12 человек. Погодные условия на качество не повлияют - в регионе стоит плюсовая температура.

Андрей Намлиев.

- Ромашки станут пока единственным селом в Мелитопольском районе, в котором водопровод будет построен с нуля. Здесь также пробурена новая скважина с артезианской водой высокого качества. Так что качественной водой потребители будут обеспечены, - заверил руководитель Новенского обособленного подразделения МУП «Райкоммунсервис» Андрей Намлиев.

В ближайшее время специалисты начнут работу в поселке Фруктовом. Там проложат 5 километров труб для подачи воды.