В ЛНР лишили аккредитации пять сотрудников Луганского офиса МККК

Ожидается, что в ближайшее время на место тех, кого лишили аккредитации, будут подобраны другие кандидатуры Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Луганский офис МККК был аккредитован на дальнейшую работу в ЛНР. Об этом сообщил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

- Сегодня очередную аккредитацию получил Международный комитет Красного Креста, Луганский офис был аккредитован на следующие шесть месяцев работы на территории Луганской Народной Республики, - заявил он.

При этом министр уточнил, что пяти сотрудникам офиса было отказано в продлении сотрудничества. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам аккредитации иностранных некоммерческих, международных организаций и гуманитарных миссий в ЛНР.

- Из 64 сотрудников по пяти был дан отказ в предоставлении аккредитационной карточки, - проинформировал чиновник.

Как отметил Дейнего, руководство Луганского офиса МККК с пониманием отнеслось к сложностям в аккредитации сотрудников. Предполагается, что в ближайшее время на место тех, кого лишили аккредитации, будут подобраны другие кандидатуры.

- В общем мы надеемся на плодотворное сотрудничество с МККК и их дальнейшую и эффективную работу в интересах наших граждан на нашей территории, - отметил министр.

Международный комитет Красного Креста и ООН являлись единственными международными гуманитарными организациями, получившими аккредитации в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, Международный комитет Красного Креста и ООН являлись единственными международными организациями, аккредитованными ранее в Республике. Другие не получили согласования на работу, поскольку в ходе проверки их деятельности были обнаружены существенные нарушения.

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