В Горловке показали последствия обстрела центрального рынка и торгового дома «Донбасс»

Поврежденные обстрелом торговые ряды и инфраструктура центрального рынка Горловки. Фото: Администрация города Горловка

Сегодня ночью массированному обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся центральный рынок Горловки. В его районе были перебиты троллеи, а прямым попаданием вражеского снаряда значительно поврежден дом по улице Дзержинского. Об этом сообщили в администрации города.

Поврежденные обстрелом торговые ряды и инфраструктура центрального рынка Горловки. Фото: Администрация города Горловка

Поврежденные обстрелом торговые ряды и инфраструктура центрального рынка Горловки. Фото: Администрация города Горловка

- Зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры центрального рынка, на здании крытого рынка посыпались стекла, со стороны улицы Первомайская разбиты торговые ряды, - заявили там.

Магазин, расположенный по улице Первомайская (Центрально-Городской район Горловки), поврежденный в результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю. Фото: Администрация города Горловка

Магазин, расположенный по улице Первомайская (Центрально-Городской район Горловки), поврежденный в результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю. Фото: Администрация города Горловка

В мэрии также сообщили, что в результате обстрела был поврежден торговый дом «Донбасс», расположенный по улице Первомайская. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Поврежденный обстрелом ВСУ торговый дом «Донбасс», расположенный по улице Первомайская, 6 (Центрально-Городской район Горловки). Фото: Администрация города Горловка

Поврежденный обстрелом ВСУ торговый дом «Донбасс», расположенный по улице Первомайская, 6 (Центрально-Городской район Горловки). Фото: Администрация города Горловка

Поврежденный обстрелом ВСУ торговый дом «Донбасс», расположенный по улице Первомайская, 6 (Центрально-Городской район Горловки). Фото: Администрация города Горловка

Тем временем в Ясиноватой украинские войска обстрелами повредили здания поликлиники центральной районной больницы и администрации города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел 2 февраля в 19:40. Со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой были выпущены 9 снарядов калибром 155 мм. В результате пострадала инфраструктура.

А в Донецке сегодня утром в результате обстрела ВСУ сгорел один из частных домов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин, украинские войска продолжили вести огонь из тяжелой артиллерии по Петровскому району. В 07:00 из Курахово в его направлении были выпущены 6 снарядов образца НАТО калибром 155 мм. Вследствие попадания одного из украинских снарядов был полностью уничтожен жилой дом, расположенный по улице Вятская.

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