Украинские боевики более 50 раз обстреляли ДНР с начала дня, в Донецке ранена мирная жительница

Двор на улице Бирюзова в Донецке, где была ранена дончанка. Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) более 50 раз обстреляли ДНР с начала дня. Враг выпустил 239 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, орудий танков, минометов в направлении Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки и их окрестностей.

Двор на улице Бирюзова в Донецке, где была ранена дончанка

В столице ДНР на улице Бирюзова, что в Кировском районе, ранена женщина 1975 года рождения. В селе Егоровка под Угледаром от украинского обстрела пострадал мужчина 1960 года рождения.

Повреждено больше десятка жилых домов, перебои со светом наблюдались у 3,2 тысяч абонентов на западе Донецка.

Петровский район Донецка сегодня

ВФУ планомерно уничтожают жилье и гражданскую инфраструктуру Республики. Неонацисты бьют в скопления людей. Каждый факт обстрела правоохранители документируют, готовя доказательную базу для будущего трибунала.

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