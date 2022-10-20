В Донбассе восстановят турмаршрут «Молодогвардейский»: чем он интересен

Памятник Клятва в Краснодоне был одним из мест посещения маршрута. Фото: Архив

В Луганской Народной Республике планируют восстановить всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» № 643. Об этом сообщил министр культуры, спорта и молодежи Республики Дмитрий Сидоров на Всероссийском форуме «Интурмаркет. Осень».

Путеводитель 1982 года. Фото: Архив

— На нашей территории в течение 8 лет шли боевые действия, поэтому многие туристические маршруты, которые были знаковыми для Советского союза, для России, для общих территорий, имеют проблемы с заминированными участками, – говорит министр. – Что смогли, мы восстановили — это маршруты к святыням земли русской и по памятникам Великой отечественной войны.

Дмитрий Сидоров отметил, что сейчас поставлена цель — в год восьмидесятилетия «Молодой гвардии» восстановить советский маршрут №643 «Молодогвардейский». Работа уже ведется. Также особое внимание уделяется обеспечению безопасности участников туристических маршрутов.

Туристская гостиница в Жданове (ныне Мариуполь). Фото: Архив

Всесоюзный туристский маршрут «Молодогвардейский» № 643 «воскрешает героику революционных битв, огненные страницы Великой Отечественной войны, рассказывает о трудовых свершениях нашего народа, знакомит с памятниками истории, культуры, особенностями природы». Так о маршруте говорится в путеводителе, который был издан в 1982 году.

Могила молодогвардейцев в поселке Краснодон. Фото: Архив

Маршрут «Молодогвардейский» был рассчитан на 20 дней. Его можно было разделить на пять этапов, которые привязаны к конкретному месту. С подвигом молодогвардейцев участники турмаршрута встречались на всем пути следования.

Туристы встречались в Ворошиловграде (ныне Луганск) — это первая точка, где была организована трехдневная программа. Следующий пункт маршрута — город Краснодон, где и была создана подпольная организация «Молодая гвардия». Остановка — снова на три дня.

Шурф шахты на месте казни молодогвардейцев. Фото: Архив

В Краснодоне группа туристов направлялась к шурфу шахты № 5, в который 15, 16, 31 января 1943 года фашисты сбросили в ствол живыми или расстрелянными молодогвардейцев. Затем туристы переходили на площадь «Молодой гвардии». Отправлялись к дому № 6 на улице Садовой. На доме доска с надписью: «В этом доме жил Герой Советского Союза комиссар «Молодой гвардии» Олег Кошевой. Здесь во время фашистской оккупации в 1942 году проходили заседания штаба». На второй мемориальной доске барельефы Героев Советского Союза, членов штаба «Молодой гвардии» Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова и слова М. И. Калинина: «Они будут служить для молодого поколения образцом высокого служения Родине, беззаветной преданности ей». Одно из мест посещения в Краснадоне - братская могила участников партийно-комсомольского подполья. Извлеченные из шурфа тела героев похоронили здесь 1 марта 1943 года.

Затем была предусмотрена трехдневка в кемпинге в Боково-Платово. Далее группа направлялась на три дня в Донецк, где происходило знакомство с городом. Завершался турмаршрут в Жданове (ныне Мариуполь) у Азовского моря, где туристы купались, загорали, прогуливались на катерах и теплоходах, катались на лодках. Начинался и завершался маршрут ежегодно в одни и те же сроки: первый заезд — в мае, последний — в сентябре.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Более шести тысяч домов подключены к централизованному отоплению в ДНР

Сегодня Денис Пушилин подписал распоряжение о начале отопительного сезона (подробнее)