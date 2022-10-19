Денис Пушилин о введении военного положения в ДНР: «Это особо и кардинально не отразится на ограничениях свобод наших граждан»

Это решение врио Главы ДНР считает закономерным и своевременным. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о введении военного положения в ДНР. Отметим, что решение российского лидера касается также других регионов, недавно вошедших в состав России: Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

- Во-первых, хочу сказать, что это закономерно и своевременно, потому что мы теперь субъекты Российской Федерации. Во-вторых, это особо и кардинально никак не отразится на ограничениях свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения уже на протяжении восьми с половиной лет со всеми вытекающими отсюда моментами, касающимися и комендантского часа, и пересечения границы, - заявил Денис Пушилин.

По его словам, многие процессы, запущенные в Республике недавно, сейчас даже упростятся - в части той же проверки паспортов или провозов запрещенных грузов (боеприпасов, оружия или взрывчатки).

Врио Главы ДНР не видит особых трудностей и в части других ограничений для граждан.

- Мобилизация у нас уже прошла. И я бы здесь, наоборот, подчеркнул, что необходимы изменения. Я являюсь по понятным причинам абсолютным сторонником того, чтобы наши студенты вернулись с фронта к учебе. Равно, как это сейчас происходит и в других субъектах Российской Федерации, где студенты не мобилизуются, а учатся. Безусловно, это должно пройти плавно и гладко, без рисков, чтобы оголить где-то фронт на каких-то участках, без каких-то рисков по снижению боеспособности подразделений, - сказал он.

Что касается организации работы всех необходимых ведомств и штабов, то в Республике уже задолго до начала военной операции были созданы и функционируют Штабы территориальной обороны.

- Причем они организованы в каждом городе и районе Республики. И благодаря этому выстраивается организация безопасности наших граждан, - заявил Денис Пушилин.

По словам лидера ДНР, с учетом тех рисков и тех угроз, которые исходят сегодня от Украины, Республике просто необходимо перейти к новому этапу.

- Конечно, мы должны реагировать. Конечно, мы должны защищаться и, конечно, мы должны освобождать нашу территорию, - убежден он.

С учетом тех рисков и угроз, которые исходят сегодня от Украины, Республике приходиться защищаться. Фото: УНМ ДНР

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