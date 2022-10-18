Зоозащитники эвакуировали из ЛНР в Москву уцелевшего под обстрелами медведя по кличке Гром

Все это время медведь находился в Кременной, где пережил долгих восемь лет боевых действий. Фото: ЛИЦ

Уцелевшего под обстрелами бурого медведя по кличке Гром эвакуировали из прифронтового города ЛНР в Москву. Вопросом вплотную занялись представители Общероссийского народного фронта и российской политической партии «Зеленая альтернатива». Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Животного луганчанам подарил экс-депутат Верховной рады Украины, бывший мэр Кременной Владимир Струк. Фото: ЛИЦ

Там уточнили, что все эти годы мишка находился в Кременной, где пережил долгих восемь лет боевых действий, приход и украинских, и российских войск. И все же зоозащитники решили, что его следует эвакуировать и дать возможность жить нормальной и спокойною жизнью.

Медведя доставят в один из московских зоопарков, где он пройдет полное обследование и реабилитацию. Сообщается также, что помощь в перевозке Грома оказали военнослужащие ЛНР.

- Большое спасибо Народной милиции ЛНР и военным, которые его подкармливали, а также помогли нам организовать данную операцию, - поблагодарил военных заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев.

Медведя доставят в один из московских зоопарков. Фото: ЛИЦ

О судьбе хищника более подробно рассказала жительница города Елена, которая ухаживала за ним более 10 лет.

Сотрудница завода Елена ухаживала за хищником более 10 лет. Фото: ЛИЦ

Выяснилось, что животного луганчанам подарил экс-депутат Верховной рады Украины, мэр Кременной Владимир Струк, который позже был убит неизвестными людьми в форме, когда город находился еще под контролем ВСУ.

Весной, когда украинские силовики покидали Кременную, предприятие, где жил Гром, было обстреляно. Два цеха, расположенные по соседству с вольером, полностью сгорели, а сам медведь чудом спасся, забившись глубоко в своей клетке.

Два цеха, расположенные по соседству с вольером, полностью сгорели, а сам медведь чудом уцелел. Фото: ЛИЦ

- Гром был у нас как символ завода, он нам удачу приносил на заводе. Наконец-то он попадет в хорошие условия, но и здесь ему неплохо было, кормили его, ухаживали за ним как могли. Я понимаю, что там ему лучше будет, хотя так уже привыкли к нему. Надеемся, что побыстрее все это закончится, - выразила надежду Елена.

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