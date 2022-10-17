«Проходит реабилитацию – мечтает продавать мотоциклы»: Как сейчас живет защитник Донбасса Евгений Ярецкий, которого спасла собака на передовой

Евгений Ярецкий с будущей женой Ниной. Фото: Личный архив Ярецких

Раненый резервист из Зуевки Евгений Ярецкий, которого собака спасла от осколков гранаты на передовой под Еленовкой 5 июля этого года, сейчас проходит реабилитацию. Парень три месяца пролежал в больнице, перенес тринадцать операций на магистральных сосудах и тридцать переливаний крови.

ДЕРЖИТСЯ МОЛОДЦОМ

- Сейчас Женя ходит с палочкой, но держится молодцом! – рассказывает о нем его невеста Нина.

Евгения постоянно проведывают друзья байкеры. Сослуживцы из воинской части привезли ходунки. Несмотря на то, что у Жени стопа ноги еще опухшая и не гнется, он самостоятельно ездит на машине.

- Поскольку продолжить служить не смогу и на шахту уже не возьмут – подумываю о будущей работе. Мечтаю продавать мотоциклы и велосипеды. В крайнем случае – устроюсь таксистом, - говорит пострадавший.

Женя на корейском внедорожнике на мотопробеге по Донецку в прошлом году. Фото: Личный архива Ярецких

СОБАКА ПОГИБЛА

«КП» писала, что 28-летний житель поселка Зуевка, что под Харцызском, Евгений Ярецкий в числе первых встал на оборону ДНР. Когда стало известно о планах Украины напасть на республики Донбасса, 22 февраля он прямо с шахты «Ждановской», где семь лет проработал ГРОЗом, ушел на фронт.

Евгения в роковой момент от части осколков закрыла его собака на кличке «Шашлык». В блиндаже она лежала у него на берцах - они остались целы…

Раненому бойцу остановили кровь – она аж хлестала из ноги. Евгению сослуживцы наложили жгут и на плащ-палатке тащили до автомобиля восемь километров. К позициям не подъехать - «укропы» сразу начинают «закладывать» из минометов.

Собака, которая носила патроны в зубах и предупреждала о приближении украинских солдат, через неделю умерла. Раненная в глаз, она убежала. В боевых условиях ее не удалось спасти.

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